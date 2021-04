Alexander Stevens übernimmt für Clayton Turner – Razorbacks holen neuen Angriffstrainer

Die Ravensburg Razorbacks haben die Position des Offense Coordinators neu besetzt. 2021 wird Alexander “Augie“ Stevens die Angriffsreihen verantworten und dazu schon in den nächsten Tagen in Oberschwaben erwartet. „Augie hat in Online-Meetings die lokalen Coaches bereits instruiert und dabei voll überzeugt“, sagt Oliver Billstein, Sportlicher Leiter der Razorbacks.

Mit Stevens gelang es Billstein, für die kommende GFL1-Saison einen sehr erfahrenen Trainer für die Oberschwaben zu gewinnen. Nach seiner Zeit an der Mount Vernon High School ging er an die Washington State University, wo er unter anderem als Leichtathlet als auch als Footballspieler auffiel. Unglücklicherweise beendete eine frühe Verletzung eine weitere Karriere in hochklassigen Collegeligen. Nach seiner Genesung schloss Stevens sich verschiedenen Teams an und lief unter anderem als Wide Receiver wie auch als Safety auf. Zudem übernahm er in den jeweiligen Mannschaften auch mehr und mehr Traineraufgaben. Nach insgesamt 8 Jahren als Spielertrainer wagte Stevens den Schritt nach Europa und schloss sich als Headcoach den Pribram Bobcats in der zweiten tschechischen Liga an. 2020 sollte er dann die Znojmo Knights als Headcoach in der ersten österreichischen Liga übernehmen, allerdings wurde die österreichische Saison 2020 abgesagt.

Einvernehmliche Vertragsauflösung

Nun möchte er die Razorbacks bereichern. Dort übernimmt er den Job von Clayton Turner. Dieser sollte eigentlich schon Anfang Februar 2021 aus den USA nach Ravensburg reisen und als Offense Coordinator die Zügel für die Saison in die Hand nehmen. Aber auch die Razorbacks bleiben nicht von negativen Einflüssen durch die Corona-Pandemie verschont. Turner infizierte sich kurz vor Abflug, zunächst symptomlos, mit Corona. Auch die daraufhin neue geplante Reise nach Deutschland Anfang März konnte er wegen der weiterhin bestehenden Infektion nicht antreten und zudem entwickelten sich Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Auch wenn es ihm mittlerweile langsam wieder besser geht, entschieden sich Coach Turner und die Razorbacks, den Vertrag für die Saison 2021 einvernehmlich aufzulösen.

Die vakante Stelle des Angriffstrainers galt es zügig, aber dennoch passend neu zu besetzen. Auch hierbei spielte die Corona-Pandemie eine Rolle, diesmal profitierten die Ravensburger. Aufgrund der weiterhin hohen Inzidenzwerte entschied sich die französische Liga Mitte März, ihren Betrieb für 2021 einzustellen. Daraufhin sind in Frankreich einige sehr gute Trainer kurzfristig verfügbar geworden, sodass die Razorbacks die Chance hatten, eine Topbesetzung für die freie Trainerposition zu verpflichten.

Beeindruckter Stevens

Die Entscheidung fiel auf Stevens. „Wir sind froh in dieser Sondersituation in ihm in der Kürze der Zeit den passenden Coach für unser Programm gefunden zu haben.“ zeigt sich Billstein erleichtert. Auch Stevens freut sich über die spontane Gelegenheit „Die Ravensburger haben mich beeindruckt. Ich habe mit vielen Teams in Europa Gespräche geführt. Aber der Prozess und das Auftreten von Coach Fandert und Oliver Billstein haben für mich einen neuen Standard gesetzt. Ich freue mich darauf, mit dem Team in der besten Liga Europas zu coachen und bin sehr gespannt auf Ravensburg.“