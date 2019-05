Der Lehrer und Poetry-Slammer Alex Simm ist am Donnerstag, 16. Mai, zu Gast in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg. Wie die Veranstalter mitteilen, startet um 20 Uhr sein Programm „Mut zum Widderstand“. Alex Simm spricht über verschwindende Jugendkulturen, die Angst vor dem Fremden und den Mut zum Widderstand. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Ravensbuch, Marienplatz 34, oder unter www.ravensbuch.de