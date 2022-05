Albverein RV: Wandern in der Gemeinschaft bleibt im Trend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe Ravensburg des Schwäbischen Albvereins startet nach zwei Corona-Jahren aktiv in das Wanderjahr 2022. In der 130. Jahreshauptversammlung im Gasthaus-Hotel „Ochsen“ präsentierte der aktuelle Vorstand um die Vorsitzende Hannelore Blum den Veranstaltungs- und Wanderplan, der bereits seit Januar erste Wanderungen angeboten hatte. Über 40 Tages- und Halbtages-Wanderungen, Radwanderungen, Wanderwochen und Kulturveranstaltungen werden vom Vorstand und den zwölf Wanderführer*innen ganzjährig gestaltet. Das Wanderprogramm ist öffentlich und unter der Homepage der Ortsgruppe (www.ravensburg.albverein.eu) einzusehen, Mitglieder und Gäste sind willkommen.

Unter den zahlreichen Mitgliedern konnte Vorsitzende Hannelore Blum unter den Gästen den Gauvorsitzenden Bodensee Franz Rimmele von der Ortsgruppe Altshausen sowie Stadtrat August Schuler als ehrenamtlichen OB-Stellvertreter begrüßen. Nach den „schwierigen Corona-Jahren“, in denen viele Wanderungen wegen den Verordnungen des Landes nicht stattfinden konnten, berichtete Hannelore Blum, starte man zuversichtlich in das Wanderjahr 2022. Die Ortsgruppe Ravensburg hat konstant 160 Mitglieder, die Finanzen des Vereins sind bestens geordnet und verwaltet. Wanderwart Helmut Büg berichtete über das Wanderjahr 2021 und seine geleisteten Wanderstrecken. Wegewart Alfons Pfeiffer berichtete über die Pflege und Beschilderung der 100 Kilometer an Wanderwegen, für die die Ortsgruppe Verantwortung trägt. Für Diskussionen unter den Mitgliedern sorgte einmal mehr der klassische Wanderweg durch den Hölltobel nach Schmalegg und den Forderungen der Gruppe nach einem Ersatz der notwendigen Holzbrücken und Stege. August Schuler konnte „Entwarnung“ geben. Nach den Trittsteinen im Tobel werden Stadt und Forst die abgängigen Brücken ersetzen und wiederherstellen.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurden alle Vorstände in ihren Ämtern bestätigt und unter der Wahlleitung von August Schuler einstimmig wiedergewählt: Vorsitzende Hannelore Blum, Stellvertreterin Elfriede Regali, Rechnerin Anne Tönnessen sowie Schriftführerin Käthe Wagner. Die Mitglieder gedachten ehrend der langjährigen Vorsitzenden Resle Pröllochs, die die Ortsgruppe über 27 Jahre geleitet hatte und zu Beginn des Jahres verstorben war. Stadtrat August Schuler überbrachte für OB Dr. Rapp und den Gemeinderat die Grüße und den Dank der Stadt Ravensburg.