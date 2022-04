Albverein geht nach Corona-Pause wieder in die Vollen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufatmen im Bodenseegau des Schwäbischen Albvereins, zu dem die Ortsgruppen Altshausen, Friedrichshafen, Markdorf, Pfullendorf, Ravensburg, Tettnang, Vogt, Weingarten und Wilhelmsdorf gehören: Im Wanderjahr 2022 ist wahrscheinlich wieder vieles möglich, was wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste. So soll am 4. September das 125-jährige Bestehen der Ortsgruppe Altshausen gefeiert werden, das eigentlich für 2021 anstand, wie Vorsitzender Franz Rimmele, zugleich neuer Vorsitzender des gesamten Bodenseegaues, in der Gauvertreter-Versammlung im Gasthaus „Anker“ in Schmalegg-Schlegel bekanntgab.

Aus diesem Anlass wird zugleich auch in und um Altshausen die traditionelle Gauwanderung stattfinden. Der Wilhelmsdorfer Wandertag dürfte im Herbst auch wieder eine Chance haben. Und zum Deutschen Wandertag im Remstal vom 3. bis 8. August will der Bodenseegau für seine Mitglieder einen Bus fahren lassen oder per Eisenbahn anreisen.

Das in den vergangenen beiden Jahren notgedrungen eingeschränkte Programm des Schwäbischen Albvereins mit insgesamt 86912 Mitgliedern in 23 Gauen und 505 Ortsgruppen bedeutete allerdings nicht, dass überhaupt nichts los war. Gewandert wurde im Rahmen des Möglichen trotzdem unter Einhaltung der Hygieneregeln. Und die vielen aktiven Ehrenamtlichen wie die Wegwarte, Wanderwarte und Naturschutzwarte waren ebenfalls alles andere als faul. Wenn der neue Gauwegmeister Gerd Müller (bisher Gauvorsitzender) in der Versammlung im Hinblick auf den Bodenseekreis feststellte, das vom Albverein (konkret von den Ortsgruppen Friedrichshafen, Markdorf und Tettnang) betreute Wegenetz sei „top“, so gilt diese Feststellung ebenso für den Kreis Ravensburg. Beide Wandervereine kümmern sich um ein Wegenetz von insgesamt 43000 Kilometern Länge und decken damit den größten Teil von Baden-Württemberg ab. Allein der Albverein bringt für die Wegearbeit jährlich rund 70000 Euro auf.

In der Gauvertreter-Versammlung ehrte Rimmele zwei bewährte Getreue, die sich um den Bodenseegau verdient gemacht haben und nun aus ihren Ehrenämtern ausgeschieden sind: den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Dieter Detsch (Weingarten) und den bisherigen Vorsitzenden Gerhard Müller (Wilhelmsdorf). Letzterer macht im Vorstand als neuer Gauwegemeister aber weiter, auch als Ortsgruppenvorsitzender in Wilhelmsdorf.