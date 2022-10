Alara Sehitler steht mit Deutschland im WM-Viertelfinale

Zweites Spiel, zweiter Sieg – und bereits vorzeitig fürs WM-Viertelfinale qualifiziert. Die deutschen U17-Fußballerinnen haben mit einem klaren 6:0-Sieg gegen Chile im westindischen Margao auch das zweite Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Indien gewonnen und stehen vor der abschließenden Partie am Montag (ab 13 Uhr, im Livestream auf FIFA+) gegen Neuseeland bereits sicher unter den besten acht Teams der Welt. Einen erneut starken Eindruck hinterließ die für den FV Ravensburg spielende Aulendorferin Alara Sehitler, die das zwischenzeitliche 2:0 erzielte.

Deutschland führt die Tabelle der Gruppe B nach dem zweiten Spieltag mit sechs Punkten vor Nigeria (3), das zuvor 4:0 gegen Neuseeland gewonnen hatte, und Chile (3) an. „Die Spielerinnen haben eine herausragende Leistung gezeigt. ich bin extrem stolz darauf, wie sie sich über die gesamte Spielzeit präsentiert und heute allen gezeigt haben, was in ihnen steckt", sagte DFB-Trainerin Friederike Kromp. „Die Mannschaft hat enorme Spielfreude ausgestrahlt und auch in Hälfte zwei nach dem vierten Tor einfach weitergemacht. Genau so wollen wir hier bei der WM weiter auftreten.“ Mehr als 4400 Zuschauer sahen die Partie in Margao.