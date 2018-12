Akutversorgung nach Schlaganfall in Gefahr

Hans Joachim von Büdingen, Vorsitzender des Fördervereins gegen Schlaganfall, und Thomas Staudacher, Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie am St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, sehen die flächendeckende Akutversorgung von Schlaganfallpatienten durch Schlaganfall-Spezialstationen (Stroke-Units) auch in der Region Bodensee-Oberschwaben in Gefahr. Sie warnen vor schwerwiegenden Folgen durch ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 19. Juni 2018.

Zur Erklärung: Das Schlaganfallkonzept des Sozialministeriums Baden-Württemberg besteht aus einem Drei-Stufen-System von Schlaganfall-Einheiten: So gibt es lokale (zum Beispiel Biberach, Konstanz), regionale (Friedrichshafen, Sigmaringen) und überregionale (beispielsweise Ravensburg, Ulm, Tübingen) Stroke-Units. Krankenhäuser mit einer Stroke-Unit jeder dieser Stufen werden für die spezialisierte Schlaganfallversorgung von den Krankenkassen gesondert vergütet.

Zeitfenster wurde verkürzt

Voraussetzung hierfür ist für lokale und regionale Schlaganfallzentren unter anderem, dass Patienten, falls spezielle Eingriffe (neurochirurgisch, neuroradiologisch, gefäßchirurgisch) erforderlich sind, innerhalb von 30 Minuten in ein hierfür qualifiziertes überregionales Schlaganfallzentrum – beispielsweise von Sigmaringen nach Ravensburg – verlegt werden können. Das Bundessozialgericht hat nun in seinem Urteil festgelegt, dass diese 30 Minuten nicht mehr nur die eigentliche Transportzeit betreffen, sondern die gesamte Zeit zwischen der Entscheidung zur Verlegung und dem Eintreffen im Zentrum zu bewerten ist.

Das hierdurch extrem verkürzte Zeitfenster könne jedoch in ländlichen Regionen und somit auch in der Region Bodensee-Oberschwaben nicht eingehalten werden, geben von Büdingen und Staudacher zu bedenken. Auch für Hubschrauberflüge sei das neu definierte Zeitfenster zu eng bemessen. „Bis ein Hubschrauber ein anforderndes Krankenhaus erreicht, den Patienten an Bord nimmt und ihn im Schlaganfallzentrum abliefert, sind meist mehr als 30 Minuten um.“

Kassen wollen Geld zurück

Die Folgen des Bundessozialgerichtsurteils seien fatal: Wenn ein Krankenhaus das nachträglich neu definierte Zeitfenster zum nächstgelegenen Schlaganfallzentrum nicht einhalten kann, verliert es bei allen Patienten den Anspruch auf eine gesonderte Vergütung. Einige Krankenkassen haben die Vergütung bereits gekürzt und hohe Rückforderungen teilweise in Millionenhöhe gestellt. „Auch für einige lokale und regionale Stroke-Units in der Region Bodensee-Oberschwaben trifft dies zu. Die Gefahr, dass sich die betreffenden Kliniken aus diesem Grund aus der teuren, weil personalintensiven Schlaganfall-Behandlung zurückziehen, ist groß“, befürchtet Thomas Staudacher. Die bislang flächendeckende Schlaganfallversorgung durch das gut funktionierende Netzwerk zwischen Stroke-Units und Schlaganfallzentrum sei dann nicht mehr zu gewährleisten. „Dabei ist nur bei fünf bis zehn Prozent aller Schlaganfallpatienten die Weiterverlegung in ein Zentrum überhaupt erforderlich, alle übrigen aber profitieren von den kurzen Transportzeiten in nahe gelegene Kliniken mit hierdurch möglichem schnellem Therapiebeginn “, so der Oberarzt weiter.

Das Urteil des Bundessozialgerichts bedeute in der Konsequenz einen massiven und gefährlichen Eingriff in die Versorgung von Schlaganfallpatienten, kritisieren er und von Büdingen. Eine Entwarnung ist bislang nicht in Sicht.

Allerdings, so von Büdingen, seien die Sozialministerien und auch das Bundesgesundheitsministerium alarmiert und sie bemühten sich um eine rasche Korrektur dieses realitätsfernen Urteils. „Bis dahin sollten die Krankenkassen auf Rückforderungen von Vergütungen für die im Rahmen der Schlaganfallversorgung erbrachten Leistungen verzichten.“