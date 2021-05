Aktuelle Informationen zur Schülermonatskarte

Die Situation hinsichtlich der Schulöffnungen im bodo-Verbundgebiet bleibt weiterhin sehr dynamisch. Für all jene, die ihre Mai-Fahrkarten bereits abgemeldet hatten, sie aber in den kommenden Tagen wegen Präsenzunterricht wieder brauchen, bietet bodo nun die Möglichkeit, die eCard Schule bzw. Schülermonatskarte für den Mai zurückzuholen. Das geht schnell und direkt per E-Mail an das zuständige SchülerlistenCenter, teilt der Verkehrsverbund in einer Pressemitteilung mit.

So funktioniert das Rückholen: Inhaber einer eCard Schule bzw. Schülermonatskarte müssen sich per E-Mail an das jeweils zuständige SchülerlistenCenter wenden. Die E-Mail Adresse ist auf der Rückseite der eCard Schule abgedruckt. Es genügt eine kurze formlose Erklärung, dass die Abbestellung für Mai rückgängig gemacht werden soll: Bitte Kartennummer, Name des Karteninhabers und Schule angeben, damit die E-Mail rasch bearbeitet werden kann. Die Frist ist Mittwoch, 12. Mai. Wer die Mai-Schülermonatskarte bisher nicht abbestellt hat, braucht nichts weiter zu unternehmen.