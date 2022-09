Für den Klimaschutz: Aktivsten besetzen erneut Bäume in der Innenstadt

Am Samstag haben vier Klimaaktivisten symbolisch für einige Stunden verschiedene Bäume in der Ravensburger Innenstadt besetzt. Sie fordern die Umsetzung des Ravensburger Klimakonsens, womit die Stadt Ravensburg laut Aktivist Samuel Bosch "noch nicht ansatzweise" begonnen habe.

Bosch erläutert: "Die Klimakatastrophe können wir nur bekämpfen, wenn wir von den Autos wegkommen. Dafür braucht es aber eine gute Radinfrastruktur und einen ausgebauten und bezahlbaren ÖPNV. Hier hinkt die Stadt Ravensburg bedeutend hinterher."

Vor dem Blaserturm, der Nordsee, der Stadtbücherei und dem Rathaus haben sich die Protestierenden positioniert. Samuel Boschs Banner hat die Aufschrift "Achtung, Gefahr! Ein-Mensch-Klima-Versammlung". Das Banner spielt darauf an, dass die Ravensburger Staatsanwaltschaft solche Aktionen als Versammlung ansieht, obwohl die Aktivisten einzeln auf Bäumen sitzen.

Bereits im Dezember 2021 und Januar 2022 hatten Aktivisten bereits ähnliche Aktionen in Ravensburg durchgeführt. Am kommenden Donnerstag wird Aktivistin Charlie Kiehne auf der Anklagebank des Ravensburger Amtsgerichts wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sitzen.

Auch am Samstag war die Polizei vor Ort und hat die Personalien der Aktivisten aufgenommen. Doch von eventuellen strafrechtlichen Folgen lassen sie sich nicht abschrecken. "Am wichtigsten ist für uns, dass wir an einem Samstagvormittag auf Bäumen sitzen, uns mit ganz vielen Leuten unterhalten und das Thema in das Markttreiben hineintragen", sagte Charlie Kiehne. Es gehe darum, politischen Druck aufzubauen.

Martin Lang ergänzt: "Ich habe es heute so erlebt, dass wir viel Zuspruch bekommen haben. Es haben sehr viele Leute hochgewunken, Daumen nach oben gezeigt, es waren sehr viele Sympathie-Bekundungen."