Aktivisten verteilen erneut „gerettete“ Lebensmittel

„Gerettete Lebensmittel“ wollen Aktivisten am Samstag, 5. Februar, an Passanten in der Stadt verteilen. Dazu haben sie eine Versammlung von 10 bis 14 Uhr angemeldet. Die Lebensmittel haben die Aktivisten, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben, aus Mülltonnen von Supermärkten „gerettet“. Hierfür könnten sie wegen Diebstahls oder sogar schweren Diebstahls belangt werden. „Dennoch ist das Containern, das Retten von Lebensmitteln aus Supermarkt-Containern, gängige Praxis“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Bestraft werden sollten nicht die Lebensmittelretter, sondern die Supermärkte, die Lebensmittel wegwerfen“, so Aktivistin Charlie Kiehne. „Die Klimakatastrophe ist schon heute für Hungersnöte auf der ganzen Welt verantwortlich. Da ist es das Mindeste, ein Gesetz einzuführen, welches die Verschwendung von Lebensmitteln verhindert“, so Aktivist Samuel Bosch. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viel Essen in den Tonnen landet“, erklärt Mitorganisator Manfred Scheurenbrand.