Aktionen und Attraktionen locken in die Innenstadt

Unter dem Motto „Spiel und Spaß mit dem Osterhas“ bietet die Initiative Ravensburg (Stadt und Wirtschaftsforum Pro Ravensburg) am Samstag, 19. April, zwischen 10 und 14 Uhr ein abwechslungsreiches Familienprogramm.

Das Osterbähnle dreht seine Runden, Bastelaktionen, Osterspiele und vieles mehr warten am Holzmarkt, in der Herrenstraße, auf dem Marienplatz, in der Kirchstraße, im Haus der Museumsgesellschaft und in den beteiligten Museen auf die kleinen und großen Besucher. „Ziel ist es, Einkaufen mit Spaß zu verbinden und somit der ganzen Familie einen entspannten Ostereinkauf zu ermöglichen“, so Eugen Müller, vom Wirtschaftsforum Pro Ravensburg.

Holzmarkt

Auf dem Holzmarkt zeigt der Kaninchenzuchtverein Z130 Ravensburg, welch unterschiedliche Rassen und Vielfalt es unter den Kaninchen gibt. Die Tiere dürfen unter Aufsicht auch gestreichelt werden. Der Zauberer Mirakuli wird nebenan mit seinen Tricks Groß und Klein zum Staunen bringen und Kinder können sich mittels Schminke verwandeln lassen.

Marienplatz

Beim Luftballon-Weitflug-Wettbewerb von Unicef kann man ein Kinderfahrrad gewinnen. Außerdem werden bunte Grußkarten für alle Gelegenheiten zum Kauf angeboten. Mit dem Erlös unterstützt Unicef Projekte in Syrien. Auch die Lesewelt Ravensburg ist vor Ort und unterhält die kleinen Hörer von 10 bis 14 Uhr mit Geschichten zum Frühjahr und Ostern. Wer sich handwerklich ausprobieren möchte, ist bei der Holzwerkstatt für Kinder, der Weissenauer Werkstätten, genau richtig. Dort werden unter Anleitung Osternester gebastelt. Zudem gibt es Gesche aus Holz oder Filz zu kaufen. Beim Osterbasteln der Schwäbischen Zeitung können sich die Kinder ebenfalls kreativ entfalten.

Herrenstraße

In der Herrenstraße können bunte Ostereier in den Geschäften gesucht und gefunden werden.

Museen

In den Museen von 11 bis 18 Uhr und im Haus der Museumsgesellschaft von 11 bis 13 Uhr ist Mitmachen angesagt. Ostergebäck backen oder verschiedene Osterdekorationen herstellen können die Kinder im Haus der Museumsgesellschaft unter fachkundiger Anleitung. Im Museum Humpisquartier geht es geschichtlich zu: Dort können sich Kinder bei einer Museumsrallye auf die Spuren der Ravensburger Stadtgeschichte begeben. Im Wirtschaftsmuseum können Hasenohren gebastelt werden und bei einer Museumsrallye wird der Süßigkeitentresor geknackt. Im Museum Ravensburger, gleich nebenan, ist ebenfalls Osterstimmung: Dort wartet bereits ab 10 Uhr auf jeden Besucher eine kleine Osterüberraschung, sowie zahlreiche Spiele, Bücher, Mandalas und vieles mehr im Spielehof.

Führungen und Turmbesteigung

Von 11 bis 16 Uhr können sich Besucher vom Blaserturm aus einen Blick über die Stadt und in die Ferne verschaffen. Um 11 Uhr beginnt eine Stadtführung zur Ravensburger Stadtgeschichte sowie um 15 Uhr das Stadtschauspiel „Die Türmerin“. Beide Führungen starten an der Tourist Information in der Kirchstraße.

Wer die Stadt auf eigene Faust erkunden möchte, kann sich außerdem an der Stadt- und Kinderkunstrallye versuchen. Start ist um 10 Uhr an der Tourist Information.

Auch das beliebte Osterbähnchen dreht wieder seine Runden. Zwischen 10 und 16 Uhr können Besucher damit über den Marienplatz fahren. Abfahrt ist in der Kirchstraße.

Am Stand der Schwäbischen Zeitung auf dem Ravensburger Marienplatz können Kinder am Samstag bunte Eierbecher basteln, Ostermotive farbig ausmalen oder knifflige Osterrätsel lösen. Die Mitarbeiter vor Ort helfen den Kleinen gerne.

Auch in Weingarten ist am Ostersamstag einiges geboten: Am Stand der Schwäbischen Zeitung vor dem Rathaus können sich Kinder von 9 bis 15 Uhr kostenlos schminken lassen. Außerdem gibt es tolle Überraschungen für die kleinen Besucher.

Flyer mit dem gesamten Programm liegen an vielen öffentlichen Stellen aus, außerdem gibt es Infos unter: www.ravensburg.de und www.wifo-ravensburg.de.