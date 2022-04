Aktionen der EUTB bei den Inklusionstagen

Im Mai finden die Inklusionstage 2022 statt. Sie sind eine Initiative von INIOS und der Stabstelle Sozialplanung. Wie die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Ravensburg - Sigmaringen (EUTB) mitteilt, bietet sie im Rahmen dieser Tage verschiedene kostenlose Aktionen im Landkreis Ravensburg an. Am Samstag, 7. Mai, gibt es von der EUTB von 14 bis 17 Uhr eine inklusive Kurzwanderung. Treffpunkt ist am Parkplatz Freibad in Nessenreben. Es handele sich dabei um eine rollstuhlgerechte gemeinsame Kurzwanderung für Menschen mit und ohne Behinderung am Stillen Bach in Weingarten. Ein gemeinsamer Ausklang am Grillplatz in Nessenreben sei geplant.

Am Donnerstag, 12. Mai, finden zwei Angebote statt. Um 14.30 Uhr erklären Corina Mader und Bastian Angele, von der EUTB alles rund ums Thema EUTB. Um 16.30 Uhr geht es um psychische Erkrankung und EX-IN. Folgende Fragen sollen beantwortet werden: Was ist Genesungsbegleitung bei psychischer Erkrankung? Wo und wie kann man als Betroffener eine EX-IN-Genesungsbegleiter Ausbildung machen? Was kann man damit machen? Wo kann man sich als Mensch mit psychischer Erkrankung organisieren? Beide Angebote finden in der Gartenstraße 3 in Ravensburg statt. Bitte anmelden unter 0751 / 85 30 10 oder unter www.rv.de/inklusionstage2022.