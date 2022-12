Aktion „Spenden bringt Glück“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 2019 konnte der lang ersehnte MTU-Cup endlich wieder stattfinden. Die Firma Franz Lohr in Ravensburg freut sich, dass sie mit ihrer kleinen Spendenaktion vor Ort „Spenden bringt Glück“ die Kinderstiftung Ravensburg mit einem Betrag von 650 Euro unterstützen kann.

Das besondere Highlight dieses Turniers ist, dass man mit den Nachwuchsstars und deren Trainern auf Tuchfühlung gehen kann. 24 Teams traten an, und der FC Bayern München konnte sich seinen Sieg bei dem Turnier ergattern. Gemeinsam mit dem „18 Grad Bikestore“ hatte Franz Lohr einen Stand. Die vier Azubis Samuel König, Tim Reiber, Fatlum Bela und Ralf Krich rührten tatkräftig die Werbetrommel, um Eltern und Jugendliche für eine Ausbildung zu begeistern. Ralf Krich zeigte sein Können im Trickfußball und faszinierte die Kids.

„18 Grad“ stellte eine Auswahl an Rädern vor, und Franky und Stefan beantworteten dabei gerne Fragen rund ums Bike. Auch für den Online-Adventskalender haben sich neue Teilnehmer registriert.

Mit einem Glücksrad wurde zusätzlich ein guter Zweck unterstützt. Mit der kleinen Spendenaktion „Spenden bringt Glück“ konnten auch Kinder dazu aufgerufen werden, anderen Kindern zu helfen. Die gesamten Erlöse des Glücksrads beliefen sich am Schluss auf 650 Euro und werden an die Kinderstiftung Ravensburg gespendet. Mit der Kinderstiftung sind ist das Unternehmen Lohr seit Jahren in Kontakt und spendet regelmäßig, da hier Gudrun Lohr-Kapfer involviert ist.