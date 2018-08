Aktion „Seebrücke“: 200 Menschen solidarisieren sich mit Zoe und Flüchtlingen

Drei Touristen in Kanus sind am Montagnachmittag in Seenot geraten. Wasserwacht, THW, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren im Einsatz, um die Familie zu retten. Am Ende holte der Inhaber der Boote die drei ab und brachte sie zurück zum Eichwaldbad.

Die Urlauber aus den USA waren gemeinsam auf zwei Kanus verteilt im Bodensee vor dem Lindauer Hafen unterwegs. Plötzlich kenterte der 19-jährige Sohn, der allein im Boot war, wie die Polizei auf Anfrage der Lindauer Zeitung mitteilt.