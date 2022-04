Aktion SATTMACHER an der Humpis-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Krieg in der Ukraine: Gemeinsam Flüchtenden helfen!“ – Das ist und war unser Slogan, als wir vor circa drei Wochen diese Aktion ins Leben riefen.

Für die meisten von uns ist Krieg heutzutage unvorstellbar geworden. Dennoch ist gerade dies für viele flüchtende Familien, Mütter und Väter, Frauen und Kinder aus der Ukraine die Realität. Viele mussten von heute auf morgen alles zurücklassen und sind nun auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen.

Deshalb hat sich die SMV für das „Sattmacher-Projekt“ der Deutschen Humanitäre Hilfe Nagold (DHHN) e.V. entschieden.

Vertreter der SMV gingen vor circa drei Wochen durch rund 100 Klassen und stellten das Projekt vor. Der jeweiligen Klasse wurde ein Spendenkuvert ausgehändigt und jede Klasse konnte so viel spenden wie sie wollte beziehungsweise ihr möglich war.

Ursprünglich war geplant, dass die SMV-Spendengruppe mit dem gesammelten Geld lebensnotwendige Lebensmittel, wie zum Beispiel Mehl, Zucker, Öl und so weiter einkauft. Diese sollten dann in Spendenboxen verpackt und über die DHHN zu Knotenpunkten der Flüchtlingsströme geliefert werden. Die Firma „Mossmann & Co Verpackungen & Versandtechnik“ stellte Spendenboxen kostenfrei zur Verfügung. Vielen Dank dafür.

Leider wurden wir eines Besseren belehrt, als wir in Ravensburg und Umgebung verschiedene Supermärkte abklapperten und die Spendenboxen füllen wollten. Die Regale mit eben diesen lebensnotwendigen Lebensmitteln waren entweder leer oder die Lebensmittel rationiert. Deshalb hat sich die SMV kurzerhand dafür entschieden, das Geld direkt an die DHHN zu überweisen. Diese kann das Geld vor Ort noch gezielter einsetzen und neben Lebensmitteln auch Verbandsmaterial oder Medikamente kaufen.

Es sind unglaubliche 3500 Euro gespendet worden. Das ist echt Wahnsinn und wir bedanken uns bei allen Spendenwilligen. Vielen Dank. Wir freuen uns ganz arg und hoffen, dass wir damit wenigstens ein bisschen helfen können. Aber noch mehr wünschen wir uns wieder Frieden auf unserer Welt.