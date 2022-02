Aktion Reissack schenkt 136,83 Tonnen Reis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie jedes Jahr seit 2002 bat das Hilfsprojekt Mariphil auch im Corona-Winter 2021 wieder um Spenden für die Aktion Reissack. Auch im zweiten Covid-Winter hatten die Menschen ein großes Herz für die, welche – verstärkt durch die andauernde Krise – tiefgreifende existentielle Sorgen plagen. Es konnten insgesamt 136,83 Tonnen Reis verteilt werden. Das waren für geschätzt 45600 bedürftige Menschen für etwa zehn Tage genügend Reis.

Große Versammlungen zur Ausgabe waren in diesem Jahr nicht möglich. Wie im letzten Jahr musste der Reis deshalb wieder nach den strengen Hygienevorgaben und in Absprache mit den örtlichen Behörden durch insgesamt fünf kleinere Teams direkt zu den Menschen gebracht werden. Die bedürftigen Familien wurden schon im Vorfeld ausgesucht, registriert und auf einer Liste geführt. Dies macht die Verteilung so auch jederzeit nachvollziehbar und transparent. Das Mariphil Reissack-Team unter der Leitung von Isabel Riester, die trotz der großen Herausforderungen die Aktion vor Ort auf den Philippinen leitete, konnte im Zeitraum zwischen Anfang November bis Mitte Januar alle bis dahin eingegangenen Reisspenden verteilen.

Mariphil möchte sich bei allen Spendern ganz herzlich für das Vertrauen und die großartige Spendenbereitschaft bedanken, so Martin Riester, Vorstandsvorsitzender der Hilfsorganisation, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen nachfeiern wird.

Auch der Versand der Dankbriefe an die Reissackspender war dieses Jahr wieder eine besondere Herausforderung. Die Preise für den Versand eines Briefes waren auf den Philippinen mit 120 Pesos für einen Brief gut doppelt so hoch wie vor der Krise. Dazu ist der Versand sehr unsicher. Deshalb wurden je über 1000 Briefe in zwei Sendungen Anfang und Ende Dezember per Paket nach Deutschland gesandt und kostengünstig von dort verschickt.

Die etwas 1100 restlichen Briefe der Spenden von Ende Dezember bis Mitte Januar wird der Vorstand im Koffer mit nach Deutschland nehmen und dann an die Spender versenden.