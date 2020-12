Aktion „Kinder schicken Weihnachtsgrüße an Senioren“ bringt große Freude

- Mehr als 500 liebevoll gestaltete Weihnachtskarten, -briefe und -bilder hat die Freiwilligenagentur im Rathaus von Kindern der Ravensburger Kindergärten, Grundschulen und der Gemeinschaftsschule erhalten. Diese wurden an die Senioreneinrichtungen in der Stadt verteilt, um den Senioren in dieser schwierigen, kontaktarmen Zeit eine Freude zu bereiten, teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir freuen uns riesig, dass sich die Kinder so zahlreich an unserem Aufruf beteiligt haben“, sagt Sophie Bader, Leiterin der Freiwilligenagentur. „Wir waren sehr berührt über die aufmunternden Worte und die Achtsamkeit, mit der die Werke erstellt wurden. Unser besonderer Dank gilt den Erzieherinnen und Lehrkräften, die diese Aktion tatkräftig unterstützt haben.“ Foto: Stadt Ravensburg