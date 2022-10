Aktion „Hospizlicht“ auf dem Wochenmarkt Ravensburg

Die Hospizgruppen Ravensburg und Weingarten beteiligen sich gemeinsam mit dem Hospiz Schussental am Samstag, 8. Oktober, mit einem Kerzen-Stand auf dem Wochenmarkt an der Aktion „Hospizlicht“. Die Aktion soll auf den Welthospiztag aufmerksam machen, heißt es in einer Mitteilung der St. Elisabeth-Stiftung.

Am 8. Oktober werden deshalb nach Einbruch der Dämmerung in möglichst vielen Fenstern „Hospizlichter“ brennen. Diese Aktion soll die schwerkranken und sterbenden Menschen ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken sowie jene, die sich täglich um diese Menschen kümmern, heißt es weiter. Der Erlös fließt an die Beteiligten der Aktion, welche von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg unterstützt wird.

Gegen eine freiwillige Geldspende sind die Hospizlichter erhältlich bei „Ravensbuch“, auf dem Wochenmarkt in Ravensburg am Samstag sowie bei den genannten Einrichtungen.