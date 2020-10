Aktion „Herzlicht“ kommt gut an

Mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt haben sich am Samstag auch das Hospiz Schussental der St. Elisabeth-Stiftung und die Hospizgruppe Ravensburg an der Aktion „Hospizlicht“ beteiligt. Viele Marktbesucher hätten sich in der regengeschützten Brotlaube über den Hospizgedanken informiert, Kerzen mitgenommen und ins goldene Sparschwein gespendet, teilt die St. Elisabeth-Stiftung mit.

Nach Angaben des Ravensburger Hospizleiters Thomas Radau kam es trotz des Dauerregens zu „zahlreichen netten Begegnungen mit Menschen, die sich mit uns und unserer Arbeit verbunden fühlen“. So wie beispielsweise die sechsköpfige Familie Boger aus Wolpertswende, die ihre Einkäufe kurz unterbrach und sich ein Hospizlicht mitnahm. „Die Arbeit, die im Hospiz und von den Hospizgruppen geleistet wird, finde ich richtig gut und Unterstützens wert“, bekannte die junge Mutter. Sie habe sich selbst schon viel mit dem Thema „Tod“ auseinandergesetzt, wie sie Christine Bürger-Steinhauser vom stationären Hospiz berichtet habe. „So bald unsere Kinder größer geworden sind, kann ich mir auch selbst eine ehrenamtliche Mitarbeit im Hospiz sehr gut vorstellen“, blickte Boger voraus.

Mit dieser neuerlichen Gemeinschaftsaktion zum Welthospiztag wollten mehrere Institutionen aus den Landkreisen Ravensburg und Biberach ein Zeichen der Solidarität setzen: als Signal dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort habe und dass es Menschen gebe, die Schwerkranke unterstützen, ihren letzten Weg in Würde zu gehen.

Nach Einbruch der Dämmerung hätten am Samstagabend deshalb in vielen Fenstern des Landkreises Kerzen geflackert mit den tröstenden Worten des Heiligen Franz von Assisi: „Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht entzünden.“ Der Erlös dieser Gemeinschaftsaktion in Ravensburg fließe an die Beteiligten der Aktion.