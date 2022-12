Aktion der SMV „Weihnachten im Schuhkarton“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum vierten Mal beteiligten sich Schülerinnen des Gymnasiums St. Konrad an der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“, bei der ein Päckchen mit allerlei weihnachtlichen Überraschungen für einen anderen Menschen gepackt wird. Insgesamt 18 Pakete wurden dieses Jahr zusammengestellt, darunter 13 für Kinder und Jugendliche und fünf für Frauen. Auch in diesem Jahr gehen die weihnachtlichen Überraschungspakete an das Frauen- und Kinderschutzhaus Bodenseekreis.

„Für uns ist die Aktion jedes Jahr wieder etwas Besonderes und wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus so gut funktioniert“, berichtet die Zehntklässlerin Jona Roth, die zusammen mit ihren Freundinnen die Aktion über die SMV organisiert hat. „Im Vorfeld sprechen wir mit dem Frauenhaus und bekommen dann eine Liste, für wen ein Geschenk benötigt wird. Unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte, die mithelfen, können sich dann aussuchen, für wen sie ein weihnachtliches Paket zusammenstellen wollen“, ergänzt ihre Mitschülerin Charlotte Hotz. Inzwischen sind die Pakete schon auf dem Weg an den Bodensee, der Inhalt bleibt aber natürlich ein Geheimnis, das nicht vor Heiligabend gelüftet wird!