Aktenvermerk „untergetaucht“: Von 170 Ukrainern im Kreis Ravensburg fehlt jede Spur

Die Aufnahme von Geflüchteten ist eine der großen Herausforderungen, mit denen sich der Landkreis Ravensburg in diesem Jahr konfrontiert sieht. Doch kommen nicht nur regelmäßig neue Menschen in den Kreis – es verschwinden auch immer wieder Geflüchtete: Von 170 Personen aus der Ukraine, die im Lauf des Jahres in Erstunterbringungen des Kreises waren, fehlt jede Spur. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung mit. Die 170 Geflüchteten sind in den Akten des Landratsamts laut einer Sprecherin mit dem Vermerk „untergetaucht“ notiert.

Zur Einordnung: Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine waren bis Anfang Oktober allein aus diesem Land 1241 Menschen in die vorläufigen Unterbringungen des Kreises. Von dieser vorläufigen Unterbringung geht es für die Menschen in der Regel in die sogenannte Anschlussunterbringung der Städte und Gemeinden. 242 Ukrainerinnen und Ukrainer konnten diese inzwischen beziehen.

Rund zehn Prozent sind verschwunden

„Es sind etwa zehn Prozent, die untergetaucht sind“, sagt Diana E. Raedler, Migrationsdezernentin im Landratsamt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Eine Abmeldung beim Landratsamt oder der Übergang in eine Anschlussunterbringung seien hingegen die „ordentlichen Verfahren“. Das Untertauchen kommt bei Geflüchteten aus der Ukraine deutlich häufiger vor als bei Menschen aus anderen Herkunftsländern: Von letzteren seien im laufenden Jahr laut Landratsamt nur vier Personen untergetaucht.

„Hintergrund ist, dass die Geflüchteten aus der Ukraine oftmals besser vernetzt und mobiler sind, etwa durch ein eigenes Auto“, sagt Raedler. Deshalb sei die Fluktuation aktuell auch deutlich höher als in den Jahren 2015/2016.

Es kommt auf die Registrierung an

Taucht jemand unter, so Raedler, kommt es darauf an, ob derjenige vorher registriert worden ist. „Wenn Menschen registriert sind und dann verschwinden, haben sie nicht die Möglichkeit in einer anderen Region Leistungen zu beantragen oder eine Unterkunft zu bekommen. Sie würden schlicht zurückgeschickt werden.“

Diana E. Raedler leitet im Landratsamt das Dezernat für Recht, Migration und Verbraucherschutz. (Foto: Kreis)

Anders ist es, wenn sich jemand vor der offiziellen Registrierung aus dem Kreis entfernt. „Das ist natürlich oft der Fall und genau dann können wir nicht nachvollziehen, wo die Menschen abgeblieben sind“, erklärt die Dezernentin. Aber: „Das Land hat ursprünglich sehr viel wert auf eine schnelle Registrierung gelegt, damit man weiß, wer im Land ist.“

Was sich in den Landeserstaufnahmestellen verändert hat

Wann eine Registrierung stattfindet, hat sich im Lauf des Jahres verändert. Im Idealfall, so Raedler, geschieht dies bereits in den Landeserstaufnahmestellen (LEA). „Das war die ursprüngliche Ansage: Die Landkreise sollten nur registrierte Menschen zugewiesen bekommen.“ Ausnahmen habe es etwa gegeben, wenn lokale Hilfsorganisationen oder Privatleute Busse in eine Region organisiert haben. „In den Fällen gab es dann bei uns auch am Wochenende Sprechstunden von uns.“

Seit die Landeserstaufnahmestellen voll sind, sei es aber längst die Regel, dass unregistrierte Geflüchtete im Kreis ankommen, erklärt Diana E. Raedler. Denn die Zeit, die Geflüchtete in Erstaufnahmestellen verbringen, beschränke sich teilweise auf wenige Stunden – zu kurz für die aufwendige Registrierung mit Personalienprüfung, Erkennungsdienst und vielem mehr.

Es gibt einen „Schwund auf der Strecke

Dass unregistrierte Geflüchtete den Landkreisen zugewiesen werden, sorge für mehr Möglichkeiten, unterzutauchen. Das erste Szenario wird von Raedler als „Schwund auf der Strecke“ bezeichnet: „Der Bus aus der Erstaufnahmestelle hält zur Rast an einem Parkplatz an und dort verschwinden schon die Ersten, indem sie per Handy jemanden kontaktieren, sich abholen lassen und wenn der Bus weiterfährt, weg sind.“ In solchen Fällen wisse im Nachhinein niemand, um wen es sich überhaupt gehandelt hat.

Ohne Registrierung gibt es 100 Euro Handgeld

Aber auch, wer im Landkreis Ravensburg ankommt, kann noch untertauchen. „Die Registrierung dauert mehrere Tage. Manche sind aber schon nachdem sie das erste Handgeld bekommen haben weg“, sagt die Dezernentin, die dieses „erste Handgeld“ mit rund 100 Euro beziffert. Und weiter: „Wir wissen auch dann nicht, wer das war, ob die angegebenen Personalien stimmen und wo die Menschen hingegangen sind.“

Und das, obwohl der Kreis sich angesichts der schieren Zahl an Geflüchteten, die es unterzubringen gilt, in einer „sehr herausfordernden, schwierigen Situation“ befindet. So die Worte von Landrat Harald Sievers vor kurzem im SZ-Interview. „Wenn man auf die Plätze schaut, könnte man ja meinen, dass uns jeder freie Platz recht ist“, sagt Raedler, „aber faktisch ist es so, dass wir lieber wüssten, wo die Menschen sind und wer sie sind.“