Welcher Punkt aus dem Grünen-Wahlprogramm Agnieszka Brugger besonders wichtig ist

Agnieszka Brugger wurde 1985 in Legnica (Polen, Niederschlesien) geboren. 1989, kurz vor dem Mauerfall, kam ihre Familie nach Deutschland. Aufgewachsen ist sie in Dortmund, wo sie 2004 das Abitur abgelegt hat. Seit 2004 lebt Brugger in Baden-Württemberg. Bis zu ihrer überraschenden Wahl in den Bundestag 2009 studierte sie Politikwissenschaft, Philosophie und Öffentliches Recht im Magisterstudiengang an der Universität Tübingen. Von April 2006 bis Oktober 2009 war sie Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Seit ihrem Einzug in den Bundestag pausiert ihr Studium.

Seit 2009 ist Brugger für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion und unter anderem Mitglied im Verteidigungsausschuss.

Aktuell wohnt Agnieszka Brugger in Ravensburg, hat aber auch eine Wohnung in Berlin. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Als Hobbys nennt sie Lesen und Sport. Auch Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, ist ihr wichtig. (sz)