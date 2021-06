Aggressive Frau schlägt Mann im Bus

Eine Frau hat am Samstag in einem Ravensburger Stadtbus mehrere Jugendliche beleidigt und einen Mann verletzt. Wie die Polizei berichtet, fühlte sich die 37-Jährige durch das Telefonieren über Lautsprecher von drei bislang unbekannten Jugendlichen gestört und beleidigte sie die drei massiv. Als ein 24-jähriger Mitfahrer sich ins Geschehen einmischte, verletzte die 37-Jährige den Mann an den Armen und im Gesicht und beleidigte ihn laut Bericht äußerst ausfällig. Eine Polizeistreife konnte die Personen auf Höhe einer Haltestelle in der Gartenstraße antreffen. Da sich die Frau auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt, musste sie schließlich in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von mehr als 2 Promille. Die 37-Jährige erwartet nun eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.