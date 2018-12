Agendagruppe Oberstadt will 2019 kürzer treten

Von Kirsten Lichtinger

Wer in Rente geht, steckt sich meist neue Ziele: Mehr Reisen, ein besonderes Hobby oder Zeit für sich und die Enkelkinder. Neue Ziele hat auch Lilo Rademacher, die bis 2012 Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Friedrichshafen war und 2014 in den Ruhestand gegangen ist. 2015 hat sie die Arbeit an ihrer Doktorarbeit aufgenommen: „Es war schon immer ein Traum von mir, zu promovieren.“

Das Thema ist nicht weit weg von ihrer beruflichen Tätigkeit.