Agendagruppe fordert Tempo 30 in der Schussenstraße

Die Agendagruppe Nordstadt hat ein erklärtes Ziel: Die 550 Meter lange Schussenstraße in Ravensburg mit einer Belastung von 30000 Fahrzeugen pro Tag, zehn Millionen pro Jahr, muss 2013 unbedingt verkehrsberuhigt werden. Die Frage, warum das nicht schon längst geschehen ist, zumal an den weniger stark belasteten Bundesstraßen 467 und 30 in Ober- beziehungsweise Untereschach nach 22 Uhr bereits Tempo 30 gilt, bildete in der ersten Sitzung der Agendagruppe im neuen Jahr in der Kuppelnauschule den Schwerpunkt.

Unter der zügigen Leitung von Moderatorin Roswitha Pohnert und des Sprechers Raimund Raisch kam Franz-Ulrich Track, der sich intensiv in die Materie hinein gekniet hat, rasch zur Sache. Im Lärmaktionsplan der Stadt Ravensburg, den der Gemeinderat 2011 verabschiedet hat, will Track „ganz gravierende Fehler“ entdeckt haben.

Das von der Stadt mit der Ausarbeitung des Plans beauftragte Büro sei zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Schussenstraße (Nordseite) nur drei Häuser lärmbelastet im Sinne der Vorschrift (mehr als 60 Dezibel in der Nacht) sind, davon zwei Bürohäuser, in denen sich nachts kaum jemand aufhält. Zu dieser Einschätzung sei das Planungsbüro gekommen, weil es die Schussenstraße fälschlicherweise elf Meter nach Süden in den Bereich der Grünanlage verschoben habe.

Absicht wollten weder Track noch Raisch den Planern unterstellen. Offenbar, so die Vermutung, habe das planende Büro die Straße in Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten nach Süden verlegt. Was Track den Planern und der Stadt aber ankreidete: „Es ist ein Fehler passiert, den sie jetzt nicht zugeben wollen.“ Kopfschütteln löste in der Runde auch die Tatsache aus, dass im Gemeinderat die nach Ansicht der Agendagruppe falsche Planung akzeptiert und abgesegnet wurde. „Die müssen doch wissen, was in der Schussenstraße läuft!“

Franz-Ulrich Track hat ausgerechnet, dass eine Absenkung der Höchstgeschwindigkeit nach 22 Uhr von 50 auf 30 Stundenkilometer die Fahrzeit auf der Schussenstraße nur um maximal 26 Sekunden verlängern würde – durchaus zumutbar, hieß es in der Runde. Raimund Raisch wies darauf hin, dass unter dem enormen Verkehrslärm nicht nur die Bewohner der Häuser unmittelbar an der Schussenstraße, sondern auch die in der zweiten und dritten Reihe über Gebühr zu leiden haben. Dass eine Tempo-Reduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde etwas bringt, davon zeigte man sich in der Agendagruppe überzeugt. Eine Anwohnerin der Gartenstraße, wo bereits teilweise Tempo 30 gilt, berichtete von einer „ganz wesentlichen Beruhigung.“

Disko stößt auf Unmut

Gar nicht glücklich ist die Gruppe über eine Entscheidung der Stadt, wonach im Cafe im Doktorhaus am Sommereck einmal pro Monat eine Disco stattfinden darf, denn dadurch werde die Lärmbelastung noch größer. Die lebhafte Diskussion mündete in den Vorschlag von Raimund Raisch, allen Fraktionen des Gemeinderates einen Antrag der Agendagruppe Nordstadt zuzuleiten, die Verkehrsberuhigung der Schussenstraße im neuen Lärmaktionsplan unbedingt zu berücksichtigen, den Fehler also umgehend zu korrigieren.

Im weiteren Verlauf des Abends berichtete Sprecher Raisch über ein Gespräch, das er mit dem Rechts- und Ordnungsamt geführt hat. Thema: die auf Betreiben der Agendagruppe in der Nordstadt vor einigen Monaten getroffene neue Parkregelung. Sie ist von Stadtrat Rudi Hämmerle (CDU) in Frage gestellt worden. Hämmerle möchte die Regelung überprüft haben, weil sie seiner Meinung nach nicht wirtschaftlich genug ist. Die Agendagruppe bekräftigte in ihrer Sitzung jedoch ihren Standpunkt, an der Regelung festzuhalten.