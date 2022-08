AGA-Students zu Gast in der Sportklinik Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die leitenden Ärzte Dr. Thomas Mattes und Dr. Martin Volz der Sportklinik Ravensburg begrüßten kürzlich Medizinstudenten im Rahmen einer der wichtigsten Veranstaltungen der internationalen Fachgesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA): Der AGA-Students Summer School.

Über 30 angehende Mediziner konnten sich bei renommierten Experten ihres Fachgebiets in Theorie und Praxis fort- und weiterbilden. So standen neben dem jüngst emeritierten Ordinarius der Universität München (TU), Prof. Dr. Andreas Imhoff, zahlreiche Praktiker, langjährig erfahrene Athroskopeure und Operateure, wie Dr. Tobias Fabian, Michael Pfaff, Prof. Dr. Gunther Sandmann und Dr. Martin Volz – alles aktive Ärzte der Sportklinik Ravensburg – den Kongressteilnehmern Rede und Antwort, und zwar in Wort und Tat! Ergänzt wurde das Ärzteteam durch eine äußerst kompetente und in sportmedizinischen Kreisen sehr bekannte physiotherapeutische Kollegin Sophie-Louise Eickhoff aus Lembruch.

Am Freitag, 15. Juli drehte sich alles rund um das Kniegelenk. Zunächst gab es spannende Vorträge von unseren Spezialisten, unter anderem zu den Themen Meniskusverletzung, Kreuzbandruptur und Knorpelläsion. Danach durften die Studenten selbst Hand anlegen – zum Beispiel beim Orthesenworkshop mit Medi, beim Knorpelersatzworkshop mit Geistlich Pharma und bei den Kreuzband- und Meniskusworkshops im Ausbildungstruck von Arthrex. Der Truck verfügt über zwei Operations-Einheiten, in welchen die Lehroperationen erfolgten. Hierfür standen den Studenten Humanpräparaten (= humane Kniegelenke) zur Verfügung, um eine Operationssituation so real wie möglich zu simulieren.

Am nächsten Tag ging es dann weiter mit der Schulter. Auch hier gab es hochkarätige Vorträge und Praxisworkshops, beispielsweise zur Rotatorenmanschettenläsion und -rekonstruktion, zum Impingement und zur Schultergelenksluxation. Auch hier standen die Orthesen von Medi und der Arthrex-Truck (mit Humanpräparaten) für die Studenten zur Verfügung.

Rundum: Ein Wochenende der fachlichen Spitzenklasse, welches sogar Bürgermeister Simon Blümcke zum Staunen brachte und der die Teilnehmer offiziell von Seiten der Stadt Ravensburg begrüßte. Auch die mehrfach anklingende Frage einiger Zaungäste, wie denn die Sportklinik RV zu dieser Ehre kam, war einfach zu beantworten: Schon seit vielen Jahren sind Dr. Volz und einige seiner Kollegen aktive und zeitweise mit im Vorstand tätige Mitglieder der AGA.