AfD-Aussteigerin stellt in Ravensburg ihr Buch vor

Die 28-jährige AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber kommt am Dienstag, 15. Januar, auf Einladung der Buchhandlung Ravensbuch in den Schwörsaal. Im Gespräch mit Hendrik Groth, Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“, stellt Schreiber ihr neues Buch „Inside AfD. Der Bericht einer Aussteigerin“ vor. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Franziska Schreiber tritt 2013 in die AfD ein. Ihre Hoffnung ist es laut Pressemitteilung, dort eine echte Alternative zu den etablierten Parteien zu finden. Sie ist mit Feuereifer dabei. Innerhalb von nur vier Monaten wird sie stellvertretende Vorsitzende der Jungen Alternativen (JA) Sachsen, ein halbes Jahr später Vorsitzende. 2017 ist sie die einzige Frau im Bundesvorstand und dazu Pressesprecherin. Von Beginn an steht Franziska Schreiber an der Seite von Frauke Petry und den Nationalkonservativen gegen Bernd Lucke, später im gemäßigten Lager gegen den immer stärker und radikaler werdenden Flügel um Björn Höcke.

Über das wahre Gesicht der AfD aufklären

Entsetzt von den Aussagen, die innerhalb der AfD inzwischen getätigt und akzeptiert werden, unternimmt sie mit anderen liberalen Mitgliedern im März 2017 einen letzten Versuch zur Rettung auf dem Bundesparteitag in Köln, so die Mitteilung weiter. Als dieser Versuch scheitert, tritt sie im September 2017 aus der AfD aus. Franziska Schreiber sieht es seitdem als ihre Aufgabe, über das tatsächliche Gesicht der AfD aufzuklären. In ihrem Buch erzählt sie deshalb die ganze Geschichte der AfD und verdeutlicht, warum diese Partei heute gefährlicher ist als je zuvor. Außerdem setzt sie sich kritisch mit ihren eigenen, während ihrer Zeit in der AfD vertretenen Forderungen auseinander – zum Beispiel nach Straffreiheit für Holocaustleugner – und korrigiert ihre Fehleinschätzungen, teilt der Veranstalter mit.

