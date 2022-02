Ärzte im Kreis Ravensburg beobachten mehr schwere Corona-Verläufe bei Kindern

So harmlos, wie viele denken, ist Omikron wohl doch nicht: Praktisch über Nacht hat sich die Coronalage an den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) wieder verschärft. „Wir hatten von Donnerstag auf Freitag einen deutlichen Zuwachs. Nicht auf der Intensivstation, aber auf den Normalstationen“, sagt OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Lagen vergangene Woche nur 20 Patienten wegen einer Corona-Erkrankung in den Krankenhäusern des kommunalen Klinikverbundes, sind es jetzt wieder 27. Erstmals sind auch mehrere Kinder betroffen.

In der Ravensburger Kinderklinik wurden binnen 24 Stunden gleich drei kleine Covid-Patienten aufgenommen. „Das hatten wir noch nie“, sagt Leiprecht im Hinblick darauf, dass eine Corona-Infektion bei Kindern meist mild oder gar symptomlos verläuft.

Zufallsbefunde werden nicht mitgezählt

Auf der Intensivstation in Wangen liegen hingegen nur noch drei Covid-Patienten, auf den Normalstationen sind es 24, davon 14 in Wangen, sieben am EK und zusätzlich drei in der Kinderklinik des EK. Leiprecht sagt auf Nachfrage, dass ausschließlich Patienten in der Statistik enthalten sind, die wegen Corona eingeliefert wurden. Zufällige Begleitdiagnosen würden nicht mitgezählt.

Auch das OSK-Personal ist weiterhin durch Omikron beeinträchtigt, was Auswirkungen auf einzelne Abteilungen hat. In Wangen mussten schon Betten reduziert werden, in einer Station gebe es einen Aufnahmestopp für neue Patienten. Im Zehn-Jahres-Vergleich seien die Ausfallquoten wegen Krankheit noch nie so hoch gewesen wie jetzt, so der Pressesprecher weiter.

Kinderarztpraxen zum Teil überlastet

In den meisten Hausarztpraxen ist die Lage im Moment hingegen entspannt. Das meint zumindest Kreisärztechef Hans Bürger nach einem Gespräch mit seinen Kollegen. „Klar, es gibt auch welche, die jammern, aber die meisten meinen, es sei kein Vergleich zum Jahr 2020, als wir ja anfangs nicht mal Schutzausrüstung hatten und das ganze Jahr über keinen Impfstoff.“

Nur sehr vereinzelt seien in Südwürttemberg Hausarztpraxen zu – entweder, weil die Mediziner selbst an Omikron erkrankt beziehungsweise in Isolation seien oder deren medizinische Fachangestellte. „Schlimmer ist die Situation aktuell bei den Kinderärzten.“

In den Schulen und Kindertagesstätten seien die Infektionszahlen derart hoch, dass das Patientenaufkommen bei den Kinderärzten dementsprechend auch stark angestiegen sei. Auch wenn die Krankheitsschwere bei Kindern meist nicht so schlimm ist: Durch die schiere Masse an Infektionen trifft es einige Jungen und Mädchen dann eben doch schwer.

Besonders arm dran sind unfreiwillig Ungeimpfte

Bürger beobachtet bei seinen eigenen Omikron-Patienten in der Gemeinschaftspraxis in Vogt, dass sie meist nur über Schnupfen, Kopfweh und Halsschmerzen klagen würden. Schwere Verläufe gebe es fast nur bei Ungeimpften. Das sei vor allem dann tragisch, wenn sich Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen könnten, zum Beispiel manche Allergiker.

Sorgen macht sich der Vorsitzende der Ravensburger Kreisärzteschaft auch darüber, dass immer noch viele Patienten mit anderen Krankheiten derzeit aus Angst vor Ansteckung lieber nicht zum Arzt gehen würden. Krankheiten auf die lange Bank zu schieben, sei aber nie eine gute Idee.

„Die Ansteckungsgefahr für Patienten ist außerdem sehr gering, weil die meisten Ärzte eigene Infektsprechstunden eingerichtet haben“, erklärt Bürger. Folglich könne jemand mit Bauch- oder Rückenschmerzen im Wartezimmer kaum einem hochinfektiösen Omikron-Patienten, der auf einen PCR-Test wartet, begegnen.

Manche Covid-Kranke bekommen keinen PCR-Test mehr

Da die neue Testverordnung des Robert-Koch-Instituts, in der festgelegt werden soll, wer künftig noch Anspruch auf einen der knappen PCR-Tests bekommt, noch nicht vorlegt, testen einige Ärzte noch alle verdächtigen Patienten, während andere bereits damit aufgehört haben – aus Rücksicht auf die überlasteten Labore.

Diese gehen der offiziellen Statistik derzeit durch die Lappen: Sie sind positiv per Antigentest und haben auch entsprechende Symptome, bekommen aber trotzdem keinen PCR-Test. Abgesehen davon, dass sie ungewollt in die Dunkelziffer einfließen, können sie auch ihren Genesenenstatus nicht nachweisen und keine Warnung über die Corona-Warnapp absetzen. „Dieser Missstand soll aber durch die neue Testverordnung behoben werden“, sagt Bürger.

Mehr als 50 Prozent der Tests sind positiv

Tatsächlich haben die Labore im Moment so viel wie noch nie zuvor in der Corona-Pandemie zu tun. „Es erreichen uns aktuell wöchentlich mehr als 35 000 Proben zur Diagnostik auf Sars-Cov-2-DNA – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie“, äußert sich Sandra Schmalz vom MVZ-Labor Ravensburg (Labor Dr. Gärtner).

Das Labor untersucht nicht nur die Tests aus dem Kreis Ravensburg, sondern auch aus zahreichen anderen süddeutschen Landkreisen in Baden-Württemberg und zum Teil auch Bayern. Mehr als 50 Prozent der PCR-Tests seien mittlerweile positiv.

Fünf Prozent der positiven Proben werden sequenziert, also auf Virusvarianten und Untervarianten untersucht. Der Anteil an der Omikron-Untervariante BA.2, die bei Wissenschaftlern momentan für Aufregung sorgt, weil sie möglicherweise noch ansteckender ist als der Omikron-Ursprungstyp BA.1, habe dabei unter zwei Prozent betragen. Allerdings lägen die Ergebnisse der Genomsequenzierung wegen der Dauer des Verfahrens immer erst mit einem zweiwöchigen Verzug vor.