Älterer Exhibitionist belästigt eine Frau

Unter Verdacht, exhibitionistische Handlungen in der Öffentlichkeit getätigt zu haben, steht ein 81-Jähriger, der am Dienstagnachmittag im Bereich Rasthalde in Ravensburg aufgefallen ist.

Der Senior soll gegenüber einer 38 Jahre alten Passantin mehrfach an seinem Glied manipuliert und sexuelle Praktiken gegenüber der Frau angedeutet haben, teilt die Polizei mit. Nach ihren Angaben habe sich der Senior schon mehrfach in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit vor ihr entblößt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen. Er hat nun mit einer entsprechenden Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen zu rechnen.