Ältere Dame fährt Sprinter in der Ravensburger Holbeinstraße an – und flüchtet

Einen in der Ravensburger Holbeinstraße abgestellten Mercedes Sprinter hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eine bislang unbekannte Autofahrerin beim Ausparken touchiert und Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlassen. Im Anschluss entfernte sich die ältere Fahrerin eines silbernen Autos laut Polizeibericht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall aus der Ferne und verständigte die Polizei.

Hinweise bitte unter Telefon 0751 / 803 33 33 geben.