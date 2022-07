AEG-Schüler stellen ihre Kunstwerke aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz der teils heißen Temperaturen der letzten Schulwochen haben SchülerInnen der 6., 7., 8., 11. und 12. Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums, angeleitet von ihren KunstlehrerInnen Sabine Heller und Martin Tag, im Rahmen des vorgegebenen Mottos „ÜBERSETZEN“ kreativ gearbeitet und ihre Projekte am Schuljahresschluss zu Ende geführt.

Herausgekommen sind zum Beispiel buchstäbliche Übersetzungen vorgegebener Sätze aus Romanen, die am See spielen könnten, in selbst fortgeschriebene Romanhandlungen mit eigenen Illustrationen.

Es ist spannend zu beobachten, in wie vielfältiger Weise auch die anderen beteiligten Schulen der Region künstlerische Wege gefunden haben, die das wörtliche „Übersetzen“ über den Bodensee mit einem Boot teils tatsächlich aufgreifen, teils auch weit überschreiten.