Tür 5: Warum ein Schwindler dafür sorgte, dass wir Weihnachten am 25. Dezember feiern

Derjenige, der den Termin der Geburt Christi auf den 25. Dezember gelegt hat, hätte sich definitiv ein Türchen in diesem Kalender verdient. Zwar hat das Datum keine historische Grundlage. Bekanntlich schweigt sich die Bibel darüber aus, wann das Ereignis stattfand.

Willkürlich gesetzt ist der Termin jedoch keineswegs. Wenn es dunkel und kalt ist, dann sind Licht und Wärme tröstlich, ganz gleich, ob man Weihnachten christlich deuten will oder einfach nur als anheimelndes winterliches Brauchtum feiert. Irgendjemand hat also mit Phantasie und Einfühlungsvermögen den rechten Zeitpunkt gefunden.

Geburtstermin am 25. Dezember

Leider ist jedoch absolut nicht klar, wer das war. Die Quellenlage ist dürftig. Es gibt jedoch einen, der zwar nicht als der Erfinder des Weihnachtsfestes gelten kann, der aber an seiner Einführung maßgeblich beteiligt war. Er setze sein beachtliches rednerisches Talent ein, um das noch neue Fest populär zu machen und gegen seine Kritiker zu verteidigen. Johannes Chrysostomos wurde er genannt, Johannes der Goldmund.

Er lebte im vierten Jahrhundert in Kleinasien und brachte es bis zum Bischof von Konstantinopel. Er zählt zu den Kirchenvätern der Ostkirche und wurde heiliggesprochen. Um das Jahr 386 hielt er in Antiochien eine berühmte Weihnachtspredigt. Dabei wendete er rhetorische Kniffe an, um die Gemeinde zu überzeugen, dass Jesus wirklich nur am 25. Dezember geboren worden sein kann. Das geht bis hin zu einer überaus phantasievollen Interpretation – um nicht zu sagen Verdrehung – der Heiligen Schrift.

Warum war es so schwierig, sich auf einen Termin festzulegen? Die ersten Christen verschwendeten kaum einen Gedanken an die Geburt ihres Heilands. Viel wichtiger war für sie die Frage, wann er denn nun endlich wieder kommen und das Reich Gottes errichten werde. Wer in dieser Erwartung lebt, hält sich nicht mit Kinkerlitzchen auf. Nur Heiden, so meinten sie, feiern Geburtstage. Für Gläubige war der Todestag der Beginn des wahren Lebens.

Der Heiland jedoch ließ sich Zeit mit seiner Wiederkehr und gegen Ende des zweiten Jahrhunderts fingen Theologen an, sich über das Datum seiner Geburt Gedanken zu machen. Nicht, weil sie nach einem Termin für ein neues Fest suchten, sondern aus eher aus dem Wunsch heraus, so viel wie möglich über Jesus in Erfahrung zu bringen.

Ihre Berechnungen muten für heutige Menschen seltsam an. Sextus Julius Africanus (ca. 160 – 240 n. Chr) zum Beispiel terminierte sowohl die Schöpfung der Welt als auch die Empfängnis Mariens auf den 25. März, denn die Dinge nehmen bekanntlich im Frühling ihren Anfang. Zählt man neun Monate hinzu, dann kommt man mit etwas Glück auf den 25. Dezember.

Andere gelehrte Männer dieser Epoche kamen mit nicht weniger gewagten Überlegungen zu anderen Geburtsterminen, die meistens im Frühling lagen. Einige meinten, der Tod großer Männer falle auf den gleichen Tag wie ihre Geburt beziehungsweise ihre Empfängnis. Wann genau sich der 25. Dezember durchgesetzt hat, ist nicht bekannt, vermutlich Mitte des vierten Jahrhunderts in Rom.

Johannes Chrysostomos war Erzbischof von Konstantinopel

Neben den vielen eher blassen Geburtstags-Tüftlern ist Johannes Chrysostomos eine greifbare Persönlichkeit, sein Leben ist gut dokumentiert. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie und hatte eine hervorragende Ausbildung genossen. Obwohl oder gerade, weil er aus begüterten Verhältnissen stammte, pflegte er einen asketischen Lebensstil. Er pries die Armut und griff die Reichen und Mächtigen an. Nachdem er als Diakon und Priester in Antiochien durch seine fulminanten Predigten auf sich aufmerksam gemacht hatte, wurde er 397 zum Erzbischof von Konstantinopel geweiht, der wichtigsten Stadt des Imperiums.

Unrühmlich sind seine Ausfälle gegen Juden, mit denen er weit über die damals zwischen unterschiedlichen Konfessionen üblichen Beschimpfungen hinausging. Auch sonst agierte er wenig diplomatisch, stritt sich sogar mit der Kaiserin und wurde zweimal in die Verbannung geschickt. Beim zweiten Male starb er auf dem langen und beschwerlichen Weg.

Schon früh war Johannes von seinen Oberen mit einer wichtigen Mission betraut worden. Er sollte die Predigt zur ersten Weihnachtsfeier in Antiochien halten. Der Auftrag lautete, den Gläubigen das noch fremde Fest schmackhaft zu machen. Schließlich kam der neue Trend aus Rom, der politisch und theologisch zweitklassigen Metropole des Westens. Würden die anspruchsvollen Antiochener die Neuerung akzeptieren? Ein Fall für Goldmund, den geschicktesten Prediger seiner Zeit.

Dem erfahrenen Johannes war es klar, dass er nicht einfach so tun konnte, als ob ein Weihnachtsgottesdienst eine ganz normale Sache sei: „Doch als wäre er (der Feiertag) uns schon lange und seit vielen Jahren überliefert“ so führt er aus, „ist er aufgeblüht durch euren Eifer“. Weihnachten ist also ein Shooting Star und das liegt an der Loyalität der Fans. „Wer ihn neu und alt zugleich nennt, würde nicht fehlgehen: neu, weil er uns erst kürzlich bekannt wurde, alt und ursprünglich, weil er den älteren alsbald an Alterswürde gleich wird…“

Aber ganz so einfach ist es doch nicht, und das spricht der Johannes auch geschickt an: „Ich weiß wohl, dass viele auch jetzt noch untereinander uneins sind; die einen klagen an, die anderen verteidigen, und es gibt überall viel Gerede um diesen Tag.“ Wo aber lag das Problem? Fanden die Gläubigen immer noch, den Geburtstag eines Gottes zu feiern sei eine heidnische Unsitte? Oder wollten sie keine importierten Feiertage, so wie heute nicht alle begeistert sind von Valentinstag und Halloween? Solche Fragen berührt Johannes jedoch kaum.

Mit der Wahrheit nahm er es nicht so genau

Den größten Teil seiner Predigt widmet er dem Beweis, dass der 25. Dezember auch wirklich das richtige Datum ist. Dazu führt er drei Punkte an, die allesamt fragwürdig sind. Erstens, so sagt er, alle anderen feiern den Tag ja schon, warum also nicht auch wir? Kein sehr starkes Argument, darum hält sich Johannes damit auch nicht lange auf.

Zweitens müsse man ja nur in den Steuerlisten nachsehen, schließlich kam Jesus aufgrund einer Volkszählung in Bethlehem auf die Welt. Diese Listen lägen in Rom aus und jeder könne nachlesen, behauptet er. Er konnte nur hoffen, dass niemand diesem Rat folgen und wirklich nach Rom reisen würde, um das nachzuprüfen. Aber diese Gefahr war nicht groß. Wenn der fromme und studierte Mann da vorne es behauptet, dann muss es ja stimmen.

Am meisten Gewicht legt Johannes schließlich auf seine Berechnung, die auf Indizien aus der Bibel aufbaut. Zum Zeitpunkt, als Maria vom Heiligen Geist empfängt, war ihre Cousine Elisabeth schon im sechsten Monat schwanger, so steht es geschrieben. Elisabeth ist die Mutter Johannes des Täufers. Sie und ihr Mann Zacharias waren schon sehr alt und kinderlos geblieben, als ein Engel dem Zacharias im Tempel verkündete, seine Frau werde einen Sohn gebären.

Diesen Tag aber, so behauptet Johannes Chrysostomos nun, können man genau bestimmen. Zacharias sei Hohepriester gewesen und diese hätten nur an einem bestimmten Tag im Jahr das Allerheiligste betreten, wo dann der Engel auf ihn wartete. Zählt man dann sechs Monate hinzu, dann hat man das Datum. Der Haken ist nur: in der Schrift steht das nirgendwo. Zacharias war ein gewöhnlicher Priester, der gerade Dienst hatte, als der Engel ihm die Nachricht brachte.

Hat der heilige Mann also ganz bewusst rhetorisch gut verpackte Lügen verbreitet? Meinte er, mit seinen wackeligen Beweisen einer höheren Wahrheit zu dienen oder glaubte er selbst an seine Worte? Der Theologe Hans Förster, der sich eingehend mit der Weihnachtspredigt beschäftigt hat, zitiert eine Aussage von Johannes, nachdem eine Täuschung erlaubt ist, wenn sie einem guten Zweck dient. Eine Ausrede, die auch heute noch von Demagogen gerne verwendet wird.

Der gute Zweck aber, so Förster, war der Kampf gegen einen anderen Geburtstermin, der vor allem in Jerusalem populär war, der 6. Januar nämlich. Johannes sollte, im Interesse der Einheit der Christenheit, die letzten Unentschlossenen auf den 25. Dezember einschwören. Einen biblischen Hinweis auf die Jahreszeit hat Johannes Chrysostomos wohl bewusst ignoriert. „Es waren Hirten auf dem Feld“ heißt es bei Lukas, und das war im Winter auch im Heiligen Land nicht der Fall. Trotzdem ist es gut, dass sich der 25. Dezember durchgesetzt hat, auch mithilfe des Johannes Chrysostomos mit seinen Schummeleien.

PS: Die „Acht Reden gegen die Juden“ des Johannes Chrysostomos haben seinen Ruf in der heutigen Zeit nachhaltig geschädigt. Sie richten sich in erster Linie gegen die „Judaisierer“ unter den Christen. Das waren diejenigen, die immer noch jüdische Sitten praktizieren und Sympathie für das Judentum zeigen. Um diese zu treffen verunglimpfte Johannes auch die Juden selbst. Er argumentierte, man könne das Opfer (also Jesus) nicht lieben, ohne die Mörder (das heißt für ihn: die Juden) zu hassen. Dieses Zitat ist noch harmlos, die übleren müssen hier nicht wiedergegeben werden. Auch aus einem Goldmund kommt eben mitunter Unflat.