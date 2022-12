Tür 4: Barbara – das glaubensstarke Multitalent

Die heilige Barbara, deren Tag heute gefeiert wird, gehört zu den spätantiken Märtyrern, an deren Existenz nicht einmal die katholische Kirche mehr so richtig glaubt.

Ihr Gedenktag, der 4. Dezember, wurde 1969 gestrichen, aber schon 1972 wieder in den Regionalkalender für das deutschsprachige Gebiet aufgenommen. Inzwischen steht sie auch wieder im zentralen Martyrologium Romanum.

Ihr Beispiel zeigt: auch Personen, die wahrscheinlich nie gelebt haben, können ein Eigenleben führen und großen Einfluss haben. Das vierte Türchen führt uns zu einer Frau, die heute noch die Menschen inspiriert.

Unter den Heiligen der ersten Jahrhunderte gibt es zahlreiche, weniger bekannte Gestalten mit einer ähnlichen Geschichte. „Margareta mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl“, lautet ein alter Merkspruch.

Jedes Kind kennt die heilige Barbara

Alle drei Märtyrerinnen waren einst volkstümliche Nothelferinnen, deren Verehrung vielleicht mit Erinnerungen an heidnische Gottheiten zusammenfiel. Während Margareta von Antiochien und Katharina von Alexandria nur noch Spezialisten für Kirchengeschichte etwas sagen, kennt jedes Kind die heilige Barbara.

Wer Sanct Barbara verehren thut, der entgeht der Höllengluth.

Auf heutige Menschen wirken die Erzählungen über die spätantiken Glaubenszeugen unglaubwürdig und nicht selten abstoßend. In früheren Zeiten sahen Menschen in ihnen Vorbilder im Glauben und stellten die beschriebenen Wundertaten nicht infrage. Stets sind in diesen Geschichten die Heiden böse und blutrünstig. Obwohl sie zu Strafen von ausgesuchter Grausamkeit greifen, schaffen sie es nicht, die standhaften Gläubigen vom rechten Weg abzubringen.

Barbaras Vater Dioscuros sperrte seine schöne und kluge Tochter erst in einen Turm ein, um ungebetene Verehrer von ihr fernzuhalten. Diese aber dachte gar nicht an weltliche Vergnügungen, sondern machte sich in ihrer Einsamkeit mit dem Christentum vertraut. Als er das erfuhr, wollte Dioscuros seine Tochter umbringen. Die konnte zunächst fliehen, da sich eine Felsspalte öffnete, durch die sie entkam.

Ein Hirte verriet jedoch ihr Versteck in einer Höhle. Nachdem die üblichen Foltern (Geißeln, Abschneiden der Brüste, Schlagen mit Keulen) keine Wirkung zeigten, schlug ihr der rasende Vater schließlich den Kopf ab, worauf er selbst auf der Stelle vom Blitz getroffen wurde.

Heilige Barbara, du edle Braut, Leib und Seel sein die anvertraut Steh mir bei sowohl im Leben als im Tod. Komm mir zu Hilf in meiner letzten Not. Aus Nordböhmen

Dieser klassische Werdegang einer spätrömischen Märtyrerin hat zunächst einmal wenig mit Weihnachten zu tun. Allerdings gehört Barbara durch ihren Gedenktag im Advent zu den wenigen Heiligen, die auch heute noch populär sind, und das weit über die Kreise gläubiger Katholiken hinaus.

Das liegt vor allem an dem Brauch, am Barbaratag, dem 4. Dezember, Zweige zu schneiden und in eine Vase zu stellen. Erblühen diese an Weihnachten, ist das ein gutes Omen. Diese Sitte wird mit einer Geschichte aus Barbaras letzten Tagen begründet. Die Heilige soll sich in ihrer Zelle einen abgebrochenen Kirschzweig in ihre Zelle mitgenommen und mit Wasser aus ihrem Trinknapf benetzt haben, worauf der Zweig zu ihrer Freude erblühte.

Barbarazweig: Ein alter Brauch

Das dürfte allerdings eine nachträgliche Begründung für einen Brauch ohne christlichen Hintergrund sein. Das Bedürfnis, das Heim im Winter zu schmücken, ist alt. Oft wird es als heidnisches Ritual beschrieben, schon in der Antike habe man die Häuser im Winter mit immergrünen Pflanzen dekoriert. Das sei ein Zeichen dafür gewesen, dass die Natur nicht für immer tot ist, dass sie wieder auferstehen wird.

Es lässt sich auch – ganz ohne heidnische Riten – mit dem Wunsch nach etwas Farbe und Leben in der grauen und kahlen Jahreszeit erklären. Weihnachtsmaien, das waren immergrüne Zweige oder solche von Apfel- oder Kirschbäumen, mit denen sich die Menschen ihre Behausung verschönerten.

In manchen Gegenden wurden am Barbaratag ganze Bäume in die Stube geholt und geschmückt, wahrscheinlich eine Vorform des Christbaums. Der Barbaraweizen, der auf einem Teller gesät und bewässert wird, und an Weihnachten sprießen soll, ist eine weitere Form der winterlichen Heimbegrünung.

In manchen Regionen versuchten unverheiratete Mädchen, mithilfe der Barbarazweige ihren zukünftigen Ehemann zu erkennen. Jedem Kandidaten wurde ein eigener Zweig zugeteilt. Der, an dem sich zuerst Blüten zeigten, verriet den Zukünftigen – obwohl Barbara von der Ehe eigentlich gar nichts wissen wollte. Erst im 20. Jahrhundert wurden die Barbarazweige Teil des gesamtdeutschen Weihnachtsbrauchtums. Das ist die direkteste, aber nicht die einzige Verbindung der Heiligen mit dem Weihnachtsfest.

Schutzpatronin der Feuerwehr und der Bergleute

Ihr abenteuerliches Leben (auch wenn es vermutlich gar nicht stattfand) hat der Heiligen einige interessante Patronate eingebracht, von denen eines sie wiederum mit dem Fest verbindet. Da ein Blitzschlag ihren Vater tötete, als er ihr den Kopf abschlug, ist die Schutzpatronin der Feuerwehr, aber auch der Artillerie. Weil sich zu ihrer Rettung eine Felsspalte auftat, ist Barbara auch die wichtigste Schutzheilige der Bergleute. Dies ist die andere Verbindung zu Weihnachten.

Sankt Barbara, strahlender Bergkristall, Patronin der Knappen im dunkelen Schacht, du magst uns die Freude geben, mit der nach alter Knappenweis’ wir fröhlich durch das Leben geh’n. Wir sagen herzlich Lob und Preis (…) Willy Bartock, (1915 -1995) genannt „Kohlen-Goethe“

Die Bergleute waren seit jeher eine Berufsgruppe mit einem besonderen Stolz. Ihre gefährliche und anstrengende Arbeit hat dazu geführt, dass sie eine Menge eigener Riten und Traditionen entwickelt haben. Früher hatten diese vor allem religiösen und magischen Charakter und sollten die Bergleute vor Unglücken bewahren.

Jeden Tag versammelten sich die Bergleute zu einer Andacht, bevor sie in die Grube einfuhren. Das Barbarafest am 4. Dezember und die Mettenschicht, die letzte Schicht vor Weihnachten, waren wichtige Höhepunkte im Jahreskreis.

Im Winter war es noch dunkel, wenn die Bergleute zur Arbeit kamen, und es dämmerte schon, wenn sie wieder an die Oberfläche kamen. Unter Tage waren sie das ganze Jahr über auf ihre Lampen angewiesen. Es ist nicht verwunderlich, dass für die Bergleute das Lichterfest Weihnachten eine hohe Bedeutung hatte.

Die traditionellen erzgebirgischen Schwibbögen sowie die Engels- und Bergmannsfiguren sind Kerzenhalter. Sie wurden in die Fenster gestellt und entzündet, wenn die Dämmerung hereinbrach. Später wurden im Erzgebirge auch weihnachtliche Figuren für den Verkauf gefertigt, wie Nussknacker und Räuchermännchen. Holzspielzeug aus dem Erzgebirge durfte früher auf keinem Gabentisch fehlen.

Barbara schenkte Hoffnung und Zuversicht

Verbreitet war das Barbara-Brauchtum auch in den Bergbauregionen Schlesiens, ebenfalls eine Region mit starken Weihnachtstraditionen. Schlesier brachten diese auch in die westdeutschen Kohlereviere mit. Im Rheinland wurde der Barbaratag Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre sogar zum ersten Tag in der Adventszeit, an dem es kleine Geschenke für die Kinder gab. Damit reiht sich Barbara in die ehrwürdige Schar der Gabenbringer ein, zwar eher am hinteren Ende, aber immerhin.

In Zeiten, als die Menschen den Elementen noch viel stärker ausgeliefert waren als wir heute, hat Barbara ihnen überdies Hoffnung und Zuversicht geschenkt. Hätte es die Heilige Barbara nicht gegeben (genauer: wäre sie nicht so gut erfunden worden), so hätten wir am heutigen Tage keine Zweige in der Vase, vielleicht sogar keinen Christbaum, keine Nussknacker und keine Räuchermännchen. Ganz schön viele Verdienste für eine Dame, die wahrscheinlich nicht existiert hat.

PS: Allgemein gilt Nikomedien in Kleinasien (heute İzmit in der Türkei) als Barbaras Heimat, wenngleich sich auch andere Orte diese Ehre für sich in Anspruch nehmen. Nikomedien lag im späteren Einflussbereich Konstantinopels und damit der Orthodoxen Kirche.

Angebliche Gebeine der Heiligen befinden sich bis heute in einem Kloster in Kiew, wohin sie im 12. Jahrhundert eine andere Barbara gebracht haben soll, nämlich die gleichnamige Tochter des Oströmischen Kaisers Alexios I. Komnenos. Diese heiratete der Legende nach den Großfürsten Swjatopolk II. und brachte die Überreste ihre Namenspatronin als Mitgift in die Metropole der Alten Rus.

Historiker gehen davon aus, dass es auch diese zweite Barbara nicht gegeben hat. Da auch Heliopolis (heute Baalbek im Libanon), die Toskana und Rom den Anspruch erheben, Schauplatz der wundersamen Geschehnisse um das Leben der Märtyrerin gewesen zu sein, muss auch die katholische Welt nicht auf Barbara-Reliquien verzichten.