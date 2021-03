Adventskalender kommen gut an

Der Verkauf der Adventskalender von „Round Table Ravensburg“ war, trotz der schwierigen Bedingungen, ein Erfolg, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Das Motiv 2020 wurde das erste Mal von Rainer Weishaupt gezeichnet und sei auch ohne Weihnachtsmarkt und trotz Schließung des Einzelhandels schnell komplett ausverkauft gewesen.

Der gesamte Erlös gehe an soziale Zwecke, heißt es von dem Serviceclub. Der Hauptpreis, ein neues Fahrrad, gesponsert vom Zweiradhaus Amann, sei im März an die Gewinnerin Sarah Müller übergeben worden. Die Frist für die Übergabe, der noch nicht eingelösten Preise ende am 31. März, teilt der Club mit. Alle Gewinnnummern ließen sich auf der Homepage des „Round Table Ravensburg“ (www. https://www.rt37.de/) nachlesen. Dort sind auch die Kontaktdaten für die Übergabe der Preise zu finden.