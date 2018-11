Adventsgefühle in Ravensburg: Festlicher Start trotz Nieselregens

Mit ein ganz klein wenig Vorstellungskraft ist es gar kein Nieselregen, der am Freitagabend auf den Ravensburger Christkindlesmarkt gefallen ist. Für die zahlreichen und freudigen Besucher am ersten Abend muss es sich wie leise rieselnder Schnee angefühlt haben. Von Schlecht-Wetter-Stimmung ist jedenfalls keine Spur zu sehen. Rund 80 Stände laden Besucher zum Schlendern, Shoppen und Schlemmen ein. Weitere 30 weiße Pagodenzelte in der Bachstraße, in denen hochwertige kunsthandwerkliche Artikel live hergestellt und verkauft werden, runden das vorweihnachtliche Erlebnis auf dem Reischmann-Weihnachtsmarkt ab.

Das Jugendblasorchester der Musikschule Ravensburg eröffnet den Christkindlesmarkt klassisch – „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Fröhliche Weihnacht überall“. Dutzende stolze Omas und Opas, Mamas und Papas lauschen den Weihnachtsklängen ihrer lieben Kleinen. Bei „Tochter Zion“ steigt dann auch Oberbürgermeister Daniel Rapp ein und singt mit. Ihn wundert es nicht mehr wirklich, dass die Innenstadt trotz des schlechten Wetters so gut besucht ist: „So kenne ich meine Ravensburger. Denen ist kein Wetter zu schlecht, um zu feiern“, sagt der Rathauschef mit einem Schmunzeln.

Bei der Stadt sei man jedes Jahr aufs Neue bemüht, den Markt um ein paar Attraktionen reicher zu machen. So hat zum Beispiel der große Christbaum auf dem Marienplatz eine neue Beleuchtung erhalten, zwischen Rathaus und Waaghaus schweben große Leuchtsterne und alle Hütten sind einheitlich geschmückt worden. „Das sind Dinge, die Menschen dann verfolgen – in der Zeitung und direkt beim Aufbau – und sich darauf freuen“, so Rapp weiter. Seine Kollegen und er nutzen im Dezember freilich die Möglichkeit und essen in der Mittagspause Schupfnudeln oder eine Bratwurst. „Und abends kann es auch mal vorkommen, dass wir ‚After-Work‘ einen kleinen Glühwein trinken“, verrät der Oberbürgermeister.

Familie Peter aus Wangen war am Freitagabend eigentlich nur zum Einkaufen nach Ravensburg gekommen. „Das schöne Ambiente hat uns dann aber doch dazu veranlasst, eine Bratwurst und einen Glühwein mitzunehmen. Es ist wirklich herrlich geschmückt“, so das Ehepaar. Monika und Kurt Frankenhauser gefällt vor allem die Stimmung in der Innenstadt: „Es ist schon sehr weihnachtlich, da kann selbst das Wetter nichts daran ändern.“ Um ihre Tochter zu besuchen, ist Angelika Bühlmaier aus der Landeshauptstadt angereist. Da war ein Abstecher auf den Christkindlesmarkt nur logisch. „Ich fühle mich hier sehr wohl, der Markt in Stuttgart ist mir sowieso zu groß.“

13 der rund 100 Stände werden von Vereinen, Schulen oder Institutionen betrieben. Ein goldener Stern an jeder dieser Hütten soll das soziale und ehrenamtliche Engagement auszeichnen. Der Ravensburger Christkindlesmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, an der langen Einkaufsnacht am heutigen Samstag aber bis 23 Uhr.