Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zweimal musste die Adventsfeier des Seniorentreffs Ravensburg – coronabedingt – ausfallen. Aber dieses Jahr konnten wir uns wieder treffen und gemeinsam feiern. Am 6. Dezember, am Nikolaustag, fand endlich wieder eine Adventsfeier im Saal der Dreifaltigkeitsgemeinde in der Weststadt statt.

Pünktlich um 14.30 Uhr war der Saal schon mit 200 Teilnehmern, darunter auch etliche Gäste, voll besetzt. Dies zeigte, dass viele unserer Mitglieder sehnsüchtig darauf gewartet hatten. In dem von Mitgliedern des Seniorentreffs festlich dekorierten Saal war man froh, sich endlich wieder begegnen und gemeinsam feiern zu können. Die fleißigen „Heinzelmännchen“ servierten zu Christstollen und Hefezopf Kaffee und andere Getränke. Frau Zinser moderierte und führte geschickt und humorvoll durchs Programm, das vom Chor, unter der Leitung von Herrn Stein, mit dem Lied „Am Kranz brennt a Kerze“ eröffnet wurde. Danach sangen die Teilnehmer, vom Chor kräftig unterstützt, den Kanon „Machet die Tore weit“. In seiner Ansprache begrüßte der Vorsitzende des Seniorentreffs, Herr Steimle die Anwesenden, darunter auch Herrn Goller Martin als Vertreter des Oberbürgermeisters Dr. Daniel Rapp. Herr Lüer stimmte die Gäste mit einem besinnlichen und nachdenklichen Vortrag auf die Adventszeit ein.

Nach einer Kaffeepause erfreute die Flötengruppe mit einigen gekonnt vorgetragenen Melodien. Und während der Chor, in den die Gäste einfielen, das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ sang, trat als Überraschung der Nikolaus in den Saal, begleitet von Knecht Ruprecht und drei Engeln. Auf der Bühne las er aus seinem „Goldenen Buch“ vor, was so alles in den vergangenen Jahren im Seniorentreff geschehen ist, lobte die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, ließ aber auch einen Tadel einfließen. Beim Auszug verteilten die drei Engel je einen kleinen Schoko-Nikolaus für alle Anwesenden. Zur Stärkung servierten die „Heinzelmännchen“ noch Saiten und Wecken, bevor Frau Zinser schon wieder den nächsten Programmpunkt ankündigte. Geleitet von Frau Sander betraten acht Tänzerinnen die Bühne und sie erfreuten mit einem Tanz zur Melodie von „Jingle Bells“ und einem Lichtertanz. Zum Schluss der Feier noch besinnliche und nachdenkliche Worte zum Advent, vorgetragen von Herrn Walter.