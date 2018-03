Adoro präsentieren auch Hits ihres aktuellen Albums „Irgendwo auf der Welt“

Adoro sind am Samstag, 17. Februar, in der Obershwabenhalle Ravensburg zu Gast. Das Konzert der vier Tenöre beginnt um 20 Uhr. Wie die Veranstalter mitteilen, hauchen Aodoro „mit ihren wunderschönen klassischen Stimmen populären Hits Gefühl und Romantik ein“.

Seit dem Debut der Gruppe sind zehn Jahre vergangen. In diesen zehn Jahren sind acht Alben erschienen, und es folgten viele Auftritte und Tourneen. Mit ihrem aktuellen Album wollen Adoro die Musik nun in eine Ruhe kommen lassen. Laut Ankündigung vereint „Irgendwo auf der Welt“ 13 unaufgeregt besinnliche Lieder. Das Stück „Ist da jemand“ von Adel Tawil finde sich auf dem aktuellen Album genauso wie „Ich will nur“ von Philipp Poisel. Die Sänger widmen sich aber auch den Liedern der stillen Zeit, zum Beispiel „Leise rieslt der Schnee“, „Still, stilll, still“ und „Stille Nacht“. Die Veranstalter kündigen jedoch an, dass es nicht ganz so still werden wird, wenn Adoro am Samstag live mit Band und Orchester in Ravensburg spielen. „Stimmgewaltiger, experimentierfreudiger und mitreißender denn je präsentieren sie sich mit ihrem neuen Live-Programm“, heißt es in der Ankündigung.

Karten für das Konzert in der Oberschwabenhalle gibt es auch beim Ticketservice von Schwäbisch Media unter Telefon 0751 / 29555777 und im Internet unter www.tickets.schwaebische.de.