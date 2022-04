Ein achtjähriger Bub ist am Sonntagabend ohne Begleitung in einen Zug am Ravensburger Bahnhof eingestiegen.

Eine aufmerksame Reisende bemerkte den Achtjährigen, alarmierte die Polizei und verließ mit ihm den Zug in Weingarten-Berg, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten brachten den Jungen und seine Familie, die noch am Bahnhof in Ravensburg wartete, schließlich wieder zusammen.