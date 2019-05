Acht-Tore-Wahnsinn des FV Ravensburg

Am Tag der Arbeit, so schien es fast im Stuttgarter Gazi-Stadion, hatten die beiden Abwehrreihen einen kleinen Feiertag eingelegt. Acht Tore sahen die rund 3700 Zuschauer in der Fußball-Oberliga beim Duell des Tabellenführers Stuttgarter Kickers gegen den FV Ravensburg. Die Oberschwaben vergaben dabei eine frühe 3:0- und 4:1-Führung. „Das war tatsächlich ein Wahnsinn“, sagte FV-Trainer Steffen Wohlfarth. „So, wie das Spiel lief, dürfen wir es nicht aus der Hand geben.“

Die Kickers, erster Anwärter auf den Aufstieg in die Regionalliga, waren noch gar nicht richtig auf dem Platz, da hieß es am Mittwoch schon 2:0 für den FV. Mit der ersten Chance der Gäste schoss Daniel Schachtschneider das 1:0 (5.), fünf Minuten später erhöhte Samuel Boneberger auf 2:0. Speziell beim zweiten Gegentreffer sah die Stuttgarter Verteidigung ganz schlecht aus. Nach einer halben Stunde legte Max Chrobok sogar das 3:0 nach, direkt nach dem Anschlusstreffer der Kickers per Elfmeter schockte Felix Hörger die Stuttgarter mit dem 4:1.

Es sah gut aus für den FV – trotz des 2:4 der Kickers in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel drückte Stuttgart aber und kam durch zwei späte Treffer doch noch zu einem Unentschieden. Noch bitterer für den FV als das Remis war die Verletzung von Kevin Kraus. Der Torwart verletzte sich wohl schwer und musste ins Krankenhaus.

