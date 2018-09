Acht Berger Tore, acht Berger Torschützen

Ein nahezu perfektes Spiel hat der TSV Berg beim Auswärtssieg in der Fußball-Landesliga über die TSG Balingen II gemacht. Mit sage und schreibe 8:0 schoss die Mannschaft von Oliver Ofentausek die TSG aus dem Stadion. Besonders beeindruckend: Acht verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein.

Wenig überraschend war Trainer Oliver Ofentausek „absolut zufrieden“ mit der Leistung seiner Mannschaft. „Die Jungs haben genau das umgesetzt, was ich schon die vergangenen Wochen gefordert habe. Sie haben Qualität und Charakter vereint.“ Anfangs sah es allerdings nicht unbedingt nach einem so torreichen Sieg aus. „25 Minuten lang haben wir uns reinspielen und auch reinbeißen müssen“, gab Ofentausek zu. „Am Anfang hat Balingen es richtig gut gemacht gegen uns. Aber je länger das Spiel ging, desto weniger Antworten haben sie auf unsere Angriffe gefunden.“ Mit zunehmender Spielzeit ließ Berg den Ball immer besser laufen und in der 30. Minute eröffnete David Brielmayer die Torgala mit dem Treffer zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Marvin Methner auf 2:0 und noch vor der Pause erzielte Andreas Kalteis den dritten Treffer. Damit hatte Berg schon in Halbzeit eins eine Vorgabe erfüllt, die Ofentausek vor dem Spiel eingefordert hatte: nach dem zweiten Treffer keinen Gang zurückzuschalten. Im Heimspiel gegen Dotternhausen hatte das den Gegner wieder ins Spiel gebracht.

Dazu ließ Berg den Balingern am Samstag keine Gelegenheit, machte in der zweiten Halbzeit munter mit dem Toreschießen weiter. Binnen sechs Minuten schraubten Jan Biggel, Moritz Fäßler und Nikolas Deutelmoser das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. „Das waren auch einfach Tore zur richtigen Zeit“, lobte Ofentausek. „Damit haben wir den Gegner endgültig gebrochen.“ In der Schlussphase war auch Vlad Munteanu noch erfolgreich und in der 90. Minute erzielte Andreas Frick das Tor zum 8:0-Endstand. „Die Mannschaft hat eine riesige Spielfreude gezeigt, hatte eine unglaubliche Gier nach Toren“, sagte Ofentausek, der an überhaupt nichts meckern wollte: „Intern werde ich der Mannschaft wahrscheinlich schon ein paar Dinge mitgeben, die mir nicht gefallen haben. Aber öffentliche Kritik wäre nach so einem Auftritt total fehl am Platz.“