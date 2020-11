Absolventen der Dualen Hochschule feiern Abschluss

Die Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg hat rund 1100 Absolventen mit einer digitalen Feier verabschiedet. Um Punkt 19 Uhr gingen diese sowie ihre Angehörigen und Freunde laut einer Pressemitteilung der Hochschule online, um sich mit Musik, Tanz, Reden vom Rektor und Bürgermeistern feiern zu lassen.

Mit vier rauschenden Ballnächten in der Oberschwabenhalle und im Graf-Zeppelin-Haus hat die DHBW ihre Absolventen von den Campus Ravensburg und Friedrichshafen normalerweise nach drei Jahren Studium mit dem Bachelor in der Tasche ins Berufsleben verabschiedet. In diesem Jahr gab es eine digitale Feier. Ein großer Dank von Rektor Professor Herbert Dreher galt dabei dem rund 70-köpfigen Absolventenball-Team, dem es trotz allem gelungen war, eine gemeinsame Feier mit vielen emotionalen Elementen auf die Beine zu stellen, so das Schreiben. Im Oktober hatten sie noch im Ravensburger Konzerthaus Gesang und Tanz gefilmt, die Studiengangsleiter wünschten in einer Videobotschaft ebenso alles Gute wie die Bürgermeister der Stadt Ravensburg und Friedrichshafen.

„Ich möchte Ihnen für die Zukunft Mut machen“, wird Rektor Dreher in dem Bericht aus seiner Rede zitiert. Schließlich würden die Absolventen nach ihrem Studium mit ihrem Fachwissen, der Fähigkeit zusammenzuarbeiten und zusammenzuhalten alles mitbringen, was gerade heute gefragt sei. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp dazu: „Ich bin dankbar, dass so viele Studenten in der Stadt sind und sie so lebendig machen.“ Friedrichshafens Bürgermeister Andreas Köster freut sich über eine DHBW Ravensburg mit Technikcampus Friedrichshafen, die gerade einer Stadt Friedrichshafen mit den vielen technikaffinen Unternehmen besonders gute Dienste leistet.