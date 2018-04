Abschlussprüfungen in Mathematik machen den Auftakt

Punkt acht Uhr hat am Freitagmorgen die schriftliche Mathematik-Abschlussprüfung für 36 Schüler der Ravensburger Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule begonnen. Die Aufregung und Anspannung lag förmlich in der Luft. Mit kleinen Snacks, Getränken und Glücksbringern und den besten Wünschen von Schulleiterin Monika Glosser ging es dann los. Es ist die erste Realschul-Prüfung an dieser Schule mit der neuen sechsjährigen Schulart, bei der die Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse gemeinsam lernen. In den nächsten Tagen folgen dann noch die verschobene Deutsch- und die Englischprüfungen. Foto: Elke Obser