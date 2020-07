Abschlussfeiern in der CHG-Arena

Die diesjährigen Abschlussfeiern des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) und der Gemeinschaftsschule Ravensburg (GMS) finden in der CHG-Arena statt. Die Idee kam laut den Veranstaltern von AEG-Schulleiter Mark Overhage. Er habe die Initiative ergriffen und sei auf den Ersten Bürgermeister Simon Blümcke und den Leiter des Amtes für Schule, Jugend und Sport, Karlheinz Beck, zugegangen. „Nach deren Zusage konnte das Angebot auch anderen Schulen unterbreitet werden. Die Gemeinschaftsschule Ravensburg hat dies gerne angenommen“, so Overhage.

Die Feier der Abiturienten des AEG findet am 24. Juli um 16 Uhr statt. Die Abschlussfeiern der Schulabgänger der GMS (Hauptschulabschlussklassen 9, der Realschulabschlussklassen 10 und des gymnasialen Versetzungszeugnisses in die Oberstufe Klasse 10) sind am 27. Juli getrennt für den Standort Süd um 16 Uhr und für den Standort Nord um 18 Uhr geplant. „Die Absolventen und Eltern freuen sich, dass es trotz Corona eine gemeinsame Feier geben kann. Das Ereignis wird unvergesslich und einmalig sein“, ist sich Monika Glosser vom Schulleitungsteam der GMS sicher. Ursprünglich hätte die GMS das Schulende im Schwörsaal gefeiert und das AEG im Oberschwabenclub.

Laut Corona-Verordnung dürften maximal 250 Personen feiern und laut Regelung des Kulturministeriums dürfe jeder Absolvent zwei Begleitpersonen mitbringen. In der Arena der Eissporthalle sollen die Schüler und Lehrer sitzen, die Begleitpersonen können von der Tribüne aus zuschauen. Auch das Programm habe sich durch die Corona-Situation verändert. Auf dem Plan beider Feiern stehen die Übergabe der Abschlusszeugnisse, eine Bildershow, eine Tanzeinlage und Reden. Ausfallen müssten bei der Gemeinschaftsschulenfeier der Sektempfang, der Auftritt der Rutentrommler und die musikalische Gestaltung durch die Schulband. Das AEG verzichte auf den Abischerz und Gesang.

Dennoch seien die Schüler und Eltern „froh und dankbar, dass die Stadt diese Möglichkeit eröffnet hat und die Organisation engagiert unterstützt“, so die Schulleiter. Beide hoffen, dass sich die Absolventen durch die Gestaltung der Abschlussfeier wertgeschätzt sehen und in guter Erinnerung an den Tag die Schule verlassen können, um ihren weiteren schulischen oder beruflichen Weg erfolgreich zu gehen.