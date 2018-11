Abriss nach dem Rutenfest

Nach dem Rutenfest 2019 wird das fast 100 Jahre alte Gebäude der Technischen Werke Schussental (TWS) an der Georgstraße 25 in Ravensburg geräumt und abgerissen. Start der Arbeiten soll im Herbst sein. Bis der geplante Neubau bezugsfertig ist, kommen die Mitarbeiter im ehemaligen Sitz der EnBW schräg gegenüber unter. Die TWS haben das Haus jetzt für drei Jahre vom Landkreis Ravensburg gemietet.

Das hat Franz Hirth, Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage bestätigt. Zwei Gründe gibt es für den Abriss und Neubau, sagte Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der TWS, der „Schwäbischen Zeitung“: Zum einen geht dem kommunalen Energieversorger am Unternehmenssitz der Platz aus. Zwar haben die TWS erst 2006 den Neubau am Bahnhof bezogen, doch das Haus wird jetzt schon wieder zu klein. Zusätzliche Geschäftssparten – beispielsweise der Einstieg in das bundesweite Stromgeschäft – haben zu mehr Einstellungen geführt, die Mitarbeiterzahl hat sich in den letzten 15 Jahren fast verdoppelt. Der Neubau neben dem Neubau soll die erforderlichen Arbeitsplätze bieten.

Dafür wird das alte Gebäude auf dem gleichen Grundstück weichen. Das bietet die Gelegenheit, gleichzeitig ein anderes Problem anzugehen: „Unter dem Gebäude schlummert eine Altlast, die wir beseitigen wollen“, sagt Thiel-Böhm. Aus Zeiten der Gasherstellung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts stammen Teergruben, die damals einfach überbaut wurden. Diese Hinterlassenschaften sind in den vergangenen Jahren in Bewegung geraten, Schadstoffe fließen ins Gelände und in Richtung Schussen. Bis zu neun Meter tief wird das Loch werden müssen, um an die Altlasten heranzukommen. Die Stadt, die für die Bodensanierung aufkommen muss, hat bereits Zuschüsse aus dem Altlastenfonds beantragt.

Gut 40 TWS-Mitarbeiter werden zwischenzeitlich im ehemaligen EnBW-Gebäude an der Ecke Georgstraße/Charlottenstraße Quartier beziehen, das dem Landkreis gehört. Der Kreis wollte hier ursprünglich Flüchtlinge unterbringen. „Das Gebäude ist in einem sehr ordentlichen Zustand“, sagt Andreas Thiel-Böhm. Für eine langfristige Nutzung wäre allerdings ein Problem, dass die Barrierefreiheit nicht gegeben ist: Das Haus verfügt über keinen Aufzug.