Wegen Abrissarbeiten an einem Gebäude in der Ravensburger Leonhardstraße muss in diesem Bereich der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 32 ab Montag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die arbeitsbedingte Fahrbahneinengung wird voraussichtlich bis Ende April andauern, teilt die Stadt abschließend mit.