Abiturprüfungen starten am Albert-Einstein-Gymnasium mit Spanisch

Die erste Abiturprüfung ist am Montag am Albert-Einstein-Gymnasium in Ravensburg im Fach Spanisch geschrieben worden.

Genügend Abstand einzuhalten stellte kein Problem dar, da im Fach Spanisch nur vier Prüflinge ihr Abitur antraten. Die anderen Prüfungen werden in die Sporthalle verlegt.

Das Kultusministerium hatte den Beginn der Abiturprüfungen vom 22. April auf den 18. Mai aufgrund des Coronavirus verlegt. Die 78 Abiturienten am Albert-Einstein-Gymnasium schreiben am Mittwoch ihr Abitur im Fach Deutsch, nächste Woche geht es montags mit Englisch weiter, am Dienstag folgt Mathematik, mittwochs Französisch, und am Donnerstag werden die Abiturprüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Physik, Sport, Musik, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Bildende Kunst, Wirtschaft, Religion und Geografie geschrieben.

Wir sind alle sehr gut vorbereitet und organisiert. Schulleiter Mark Overhage

Den Abschluss bildet nächste Woche Freitag die Lateinprüfung. Schulleiter Mark Overhage blickt den Prüfungen optimistisch entgegen: „Wir sind alle sehr gut vorbereitet und organisiert. Mit dem Reinigungsplan der Stadt werden alle Hygienevorschriften eingehalten. Auch die Schüler fühlen sich gut vorbereitet, keiner hat sich für einen späteren Prüfungstermin gemeldet.“ Durch das Coronavirus habe sich der Ablauf der Abiturprüfungen nicht verändert, lediglich die Korrekturen der Prüfungen würden jetzt intern durchgeführt. Foto: dpa/Kästle