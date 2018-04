Abiturienten feiern im Ravensburger Hirschgraben

Die ersten Ravensburger Gymnasiasten haben ihre letzte Abiturprüfung hinter sich. Rund 400 junge Leute feierten daher am Montag Nachmittag im Hirschgraben mit DJ-Musik.

Ein Sicherheitsdienst kontrollierte sowohl an den Eingängen zu dem Park, als auch in der Masse der Feiernden. Dabei ging es vor allem um die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Weitere Feiern gibt es am 27. April (Realschüler) und am 2. Mai (Gymnasiasten). Die Festdauer ist zum Schutz der Anwohner auf die Zeit von 13 bis 18 Uhr begrenzt. Organisiert werden die Feierlichkeiten von Schülern der Vorabgangsklassen und dem städtischen Amt für Schule, Jugend und Sport.