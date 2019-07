Abgelaufene Kfz-Verbandkästen abgeben, nicht wegwerfen

Zum richtigen Verhalten bei einem Unfall gehört es, Erste Hilfe zu leisten bis die Sanitäter vor Ort sind. Es ist daher Pflicht, einen Verbandkasten im Auto zu verstauen. Das Hilfsmaterial unterliegt aber einem Mindesthaltbarkeitsdatum und muss vom Autofahrer immer wieder ausgetauscht werden – auch wenn es vielleicht „wie neu“ aussieht. Außerdem riskiert man bei einer Kontrolle ein Bußgeld. Wegwerfen muss man das Material aber nicht.

Das Deutsche Rote Kreuz Ravensburg hat dafür laut Pressemitteilung der Stadt eine andere, nachhaltige Verwendungsmöglichkeit. Verbandtaschen und -kästen müssen nach der gesetzlichen Norm „DIN 13164“ ausgestattet sein und sind etwa fünf Jahre lang verwendbar. Wenn aber das Ablaufdatum verstrichen ist, müssen bestimmte Bestandteile ausgetauscht werden, denn dann können diese nicht mehr zur sterilen Behandlung von Wunden eingesetzt werden. Aber wohin mit den teils noch fabrikneu eingeschweißten, äußerlich unversehrten Materialien? Eigentlich sind sie zu schade für den Müll.

Alfred Bosch vom DRK Ravensburg sagt dazu: „Man kann die Päckchen entweder in der eigenen Hausapotheke zur Versorgung kleinerer Wunden einsetzen, oder bei uns abgeben. Wir verwenden das Material dann zu Übungs- und Schulungszwecken.“ Wer vom Verfallsdatum her abgelaufenes, aber noch eingeschweißtes, sauberes Verbandmaterial aus dem Kfz-Verbandkasten beim DRK in der Ulmer Straße 95 abgeben möchte, kann dies tun, muss es aber mit dem deutlichen Hinweis „Für Übungszwecke“ versehen.