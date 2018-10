Abgase: Abkehr von Luftreinhalteplan ärgert die Umweltschützer

Die Messungen

Bei der Messung im Jahr 2016 hat die Dekra im Auftrag der Stadt Ravensburg an vier Stellen die Belastung gemesssen: In der Schussenstraße 5 (gewichteter Jahresmittelwert von 54 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft), in der Schussenstraße 9 (49 Mikrogramm) und bei Hausnummer 17 (53 Mikrogramm) sowie in der Grüner-Turm-Straße (28 Mikrogramm). Aktuell misst die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) im Auftrag des Verkehrsministeriums an zwei Punkten: Seit 1. Januar in der Schussenstraße 5 (Profilmesspunkt) und seit 2. Mai in der Schussenstraße 9 (Referenzmesspunkt). Erst wenn an beiden Punkten gemessen wird, gelten die Zahlen als gültig, wie eine Mitarbeiterin der LUBW erklärte. Im Mai und Juni ergab sich eine durchschnittliche Belastung von 34 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. „Maßgeblich ist die über ein Kalenderjahr gemittelte Stickstoffdioxidbelastung an dem jeweiligen Messpunkt“, teilte das RP mit. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Die höchste Belastung in Baden-Württemberg wird in Stuttgart gemessen, wo am Neckartor ein Kubikmeter Luft im Schnitt 70 Mikrogramm Stickstoffdioxid enthält. (len)