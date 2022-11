Wegen der Winterpause sind die Gartenabfall-Abgabestellen in Ravensburg letztmals am Samstag, 19. November, geöffnet. Das teilte die Stadt Ravensburg mit. Die kostenlose Abgabe der Christbäume ist an den Abgabestellen am Samstag, 7. Januar, möglich. Auskunft zum Thema gibt es beim Bürgerservice Baudezernat, Telefon 0751 / 82444.