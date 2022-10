Abfahrt! ÖPNV-Ausgaben des Kreises verdoppeln sich fast in kommenden Jahren

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis ist im Wandel: mehr Buslinien, 49-Euro-Ticket und vor allem die neue Dieselhilfe für Busunternehmen. In den kommenden vier Jahren werden sich die Ausgaben des Landkreises für den ÖPNV fast verdoppeln.

Und das ist auch gut so, sagt Landrat Harald Sievers und fordert den Rückhalt der Kreispolitik, Kommunen, aber auch der Gesellschaft. Ein Überblick in sechs Erkenntnissen.

1. Beim Ausbau des Angebots tut sich etwas

Das ÖPNV-Konzept des Landkreises hat seit 2020 auf der Schiene, aber vor allem durch neue Regiobuslinien, die Mobilität im Landkreis verändert. Zwischen den großen Städten wie Wangen und Ravensburg und Bad Waldsee und Ravensburg fährt alle halbe Stunde ein Bus. Im kommenden Jahr soll zudem ein Konzept für ein On-Demand-System erstellt werden, also für Busse auf Abruf.

Der Landkreis wolle die Verkehrswende mitgestalten, sagt Sievers im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Für ihn bedeutet ein guter ÖPNV zum einen klimafreundliche Mobilität. „Es hat aber auch immer noch eine soziale Komponente.“

Der Kreis wolle Mobilität im ländlichen Raum für jeden möglich machen – denn nicht jeder habe ein Auto, so Sievers. Auch der Kreistag steht hinter der Offensive. Der Angebotsausbau und die neue Dieselhilfe wird von allen Fraktionen mitgetragen. Wobei es in den vergangenen Wochen bereits erste sorgenvolle Stimmen wegen der hohen Ausgaben während der Krisenzeit gab.

2. Die Busunternehmen brauchen eine Dieselhilfe

Der Kreis baut das ÖPNV-Angebot aus, doch aktuelle Probleme bremsen die Offensive. Beispielsweise ächzen Busunternehmen im Landkreis unter steigenden Kosten. „Mit der Explosion der Spritpreise im Frühling war klar: Wir müssen unsere Ticketpreise anheben oder brauchen eine Unterstützung“, erklärt Busunternehmer Bernd Grabherr aus Waldburg.

Teure Tickets wollten die Kreisräte jedoch verhindern und beschlossen in der vergangenen Kreistagssitzung die sogenannte Dieselhilfe. Pro Kilometer und je nach Fahrzeuggröße gibt es rückwirkend für 2022 und dann auch für 2023 bis zu 19 Cent pro Kilometer aus den Kassen des Kreises.

Landrat Harald Sievers (Mitte) bei der Einweihung der Regiobuslinie Ravensburg – Konstanz, 2020. (Foto: Landratsamt Ravensburg)

„Wir gehen nicht mit der Gießkanne ran, sondern gucken genau, wie viel gefahren wird“, erklärt der Leiter der Stabsstelle „Nachhaltige Mobilität“ im Landratsamt, Tobias Koch.

Dennoch steigen die Ticketpreise im Landkreis durchschnittlich um 6,3 Prozent. Warum? „Wir gleichen zwar die Mehrkosten beim Sprit aus“, sagt Koch – das reiche aber nicht, um eine Preissteigerung zu verhindern. Die Busunternehmen müssten nämlich auch höhere Löhne und mehr für die Instandhaltung ihrer Fahrzeuge zahlen. Da führe zur Preissteigerung der Tickets.

3. Das alles kostet viel Geld

Der Landkreis muss also Mehrkosten für die neuen Regiobuslinien und die Dieselhilfe einplanen. Die Ausgaben 2023 steigen damit im Vergleich zu 2022 von 11,2 auf 15,4 Millionen Euro. Die Dieselhilfe kostet den Kreis dabei rund eine Million Euro.

Für die neuen Regiobuslinien steigen die Ausgaben von 3,3 Millionen im Jahr 2022 auf 5,25 Millionen im Jahr 2023. „Davon trägt der Kreis 4,25 Millionen Euro selbst, rund eine Million Euro erhalten wir für den Ausbau der Verkehre vom Land“, merkt Tobias Koch an.

Und es geht weiter: Im Jahr 2024 werden die gesamten Kosten für den ÖPNV weiter auf rund 17 Millionen Euro steigen. 2025 sind es 19,5 und 2026 voraussichtlich schon 21 Millionen. „Wer die Verkehrswende will, muss sich bewusst sein, dass man viel Geld investieren muss“, sagt Sievers.

Er sei sich der Summen bewusst, gleichzeitig aber auch froh darüber. Diese würden nämlich zeigen, dass der Landkreis in Sachen Verkehrswende handele. Der Weg könne aber nur weiter verfolgt werden, sagt Sievers – wenn die Kommunen im Kreis auch weiter hinter dem ÖPNV-Ausbau und den Kosten.

4. Vom Land gibt es wenig

Als die Spritpreise im Frühling explodierten, habe das Landesverkehrsministerium schnell Lösungen in Aussicht gestellt, berichtet Bernd Grabherr. Passiert sei jedoch nichts, so der Busunternehmer und CDU-Kreisrat. Der Landkreis und der Kreistag seien da entschiedener gewesen.

Laut eigener Aussage hatte Grabherr bereits vier Tage nach dem Kreistagsbeschluss die erste Dieselhilfe auf seinem Konto. Die wird übrigens ohne Hilfe des Landes finanziert, stellte die Landkreis-Führung kürzlich klar.

Auch Landrat Sievers ist unzufrieden. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sei zwar sehr umtriebig, wenn es um das Thema Verkehrswende gehe. Was am Ende für Kreise und Kommunen dabei herauskomme, ist laut Sievers (CDU) jedoch ernüchternd.

5. Das 49-Euro-Ticket löst nicht nur Begeisterung aus

Das 49-Euro-Ticket sei ein wichtiger Schritt der Verkehrswende, da sind sich Harald Sievers und Bernd Grabherr einig. Sie haben aber auch Bedenken. „Im ländlichen Raum hätte es eigentlich in der Reihenfolge laufen sollen: Erst der Ausbau des Angebots, dann ein billigeres Ticket“, sagt Grabherr. Er habe Sorge, dass der Ausbau des ÖPNV-Angebots im ländlichen Raum durch das 49-Euro-Ticket ins Stocken gerate.

Das 49-Euro-Ticket dürfe nicht dazu führen, dass weniger Mittel für den Ausbau zur Verfügung stehen, sagt auch Sievers. Der Ausgleich müsse also regelmäßig von Ländern und Bund fließen. „Da wird es auf das Kleingedruckte ankommen. Ich habe da schon eine gewisse Sorge.“

6. Ein großes Problem bleibt

Wie überall in Deutschland gibt es auch unter Busfahrern einen Fachkräftemangel. „Das könnte zum Flaschenhals des ÖPNV-Ausbaus im Kreis werden“, sagt Bernd Grabherr. Denn es gebe einen entscheidenden Unterschied zum Mangel in anderen Branchen, so Grabherr.

Wenn ein Handwerker zu wenig Leute habe, kommt er eben einen Tag später auf die Baustelle oder erledigt weniger Aufgaben pro Tag, so Grabherr. „Wir müssen im ÖPNV jede Fahrt und jedes Lenkrad besetzen.“ Noch könnten alle Linien bedient werden, sagt Grabherr – „es wird aber brenzlig.“

„Unsere Möglichkeiten sind hier begrenzt“, sagt Sievers. Man müsste den Einstieg in den Beruf erleichtern, beispielsweise durch einen billigeren Busführerschein. Da sei jedoch ein Thema der Bundespolitik, so Sievers. Der Landkreis könne lediglich in der Region für den Beruf werben. Da mache man bereits viel und bleibe dran, sagt Sievers. Denn das beste ÖPNV-Konzept bringt nur etwas, wenn es Menschen gibt, die es umsetzen.